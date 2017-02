1,2,3 Respira

Carla Nauberg / Ediciones B Argentina

Una guía clara, seria y divertida para prevenir, desde el mindfulness, no solo las pataletas de nuestros hijos sino también las nuestras (para niños de 3 a 10 años)

La paternidad puede ser estresante y, cuando tus hijos tienen una pataleta, no resulta fácil mantener la calma, por no hablar de calmarlos. Los niños están aprendiendo a gestionar las emociones intensas y a prestar atención y tomar decisiones útiles, pero no siempre lo consiguen. Las desagradables luchas de poder pueden hacer que te sientas frustrado y desesperanzado, y tu hijo más alterado y estresado. Pero no tiene por qué ser así.

1, 2, 3, ¡respira! es un libro imprescindible, con soluciones reales que te ayudarán, a vos y a tus hijos, a gestionar de forma consciente los retos diarios. Gracias a los divertidos juegos, actividades y ejercicios que contiene, podrás guardar la compostura, utilizar el mindfulness con tus hijos y proporcionarles las habilidades que necesitan para gestionar mejor el estrés, las emociones difíciles y los problemas de atención. Las crisis son inevitables, pero con este libro sabrás qué hacer para restaurar la paz.

