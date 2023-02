Miles de personas disfrutaron los Carnavales en Bariloche

Por Roberto Torós ®

Parte 6

Extraño comportamiento de un personaje

Además de tener un vahído y sentir en su mente la viva representación de ese nefasto personaje, el Escritor sabe que él está ahí, parado en la esquina de Thames y Honduras. Pero esta vez trata de sobreponerse.

Escritor: (ya más tranquilo y efectuando un repaso de los hechos) Hemos observado que nuestro hombre se ha puesto en movimiento y cruzó la calle en forma transversal hacia el lado oeste sin mirar a los costados, sin cuidarse en absoluto en observar si viene algún vehículo que pueda atropellarlo. Lo increíble de todo esto, lo que está fuera de todo manual, es que lo ha hecho sin nuestra intervención literaria. El acto de orinar en el cordón de la vereda es una provocación, una bravuconada, pues sé que viene por mí.

Horacio Gómez: No creo que venga por usted. De todos modos, cuente conmigo para lo que precise. Para mí, el de Capote Negro viene a buscar al joven, séptimo hijo varón…usted entiende. Aunque bien podría ser el Conserje del hotel… ¿No notó nada raro en su rostro? Un consejo: no confíe en él, lo vi en una situación sospechosa metiendo su dedo meñique en una de sus fosas nasales.

Roque Ariza: Por lo que hemos visto en el comportamiento del hombre del Capote Negro, deduzco que es un hombre mayor con problemas de próstata, por lo tanto, no pudo evitar hacer sus necesidades en la vía pública; y el movimiento de sus labios es porque está maldiciendo el problema que padece. Si tomamos lo que piensa Horacio Gómez, me parece que el hombre del Capote Negro está vigilando al hombre mayor y al muchacho, la chica es la pantalla que necesitan para pasar desapercibidos. Bueno, disculpen, voy a la cocina a hacerme un par de huevos fritos, pues tengo un hambre de lobo, porque las mujeres mucho “Chocolates irresistibles” pero nada de cocinar. ¡Acá parece que con el desayuno del hotel pasan todo el día!

Gerardo Roncalli: Creo definitivamente que es un transgresor. A quién se le ocurre por estos días vestir con un capote. Me intriga saber por qué nos siguió hasta el departamento que alquilamos. De todos modos, señor Escritor, no tema. Soy hombre de paz, pero no dudaría en enfrentarme con ese sujeto ante una posible agresión a su persona.

Alberto Gigena: No se preocupe tanto señor Escritor, simplemente el del capote es un loco, pero lo cual no implica que no esté relacionado con la chica, el joven y el señor mayor… Con respecto a su apariencia, pareciera un tipo adulto de lindas facciones, aunque algo descuidado y con un toque europeo, pero loco, realmente loco… fíjense en su mirada…

Alejandro Dongiovanni: Me parece, y con esto dejo de comer chocolates (la intriga me da un hambre atroz)…digo, creo que el hombre del Capote Negro tiene un protagonismo excesivo. Un tipo que viste de esa forma es solo una persona carente de afecto y contención. Hoy a la mañana lo vi de refilón, justo cuando pasaba a mi lado. Tenía un olor espantoso, una mezcla de moho y verdín empapados en vino tinto. Este tipo, sin dudas, es el “cuarto del trío”: el hombre mayor, la loba y…shhhh, escuchen, ese cuarteto es solo la impronta que da la impunidad. La cancha está demasiado embarrada…

Amanda Barreiro: Está siguiendo al mentado trío. Debe ser un policía que les viene siguiendo la pista. ¡O no! Tal vez es el jefe de ellos… ¡Qué lío!

Delia Zoff: Seamos objetivos: el Escritor cree (está convencido) que el hombre del Capote Negro viene por él. Y ahora vemos que ha dejado de hacer lo que estaba haciendo y se queda allí, solo, imperturbablemente solo y en silencio. Seguramente cuando movía los labios como en un rezo es que estaría maldiciendo algo entre dientes.

Escritor: Ya sé lo que vamos a hacer. Que un lector o una lectora se anime y haga entrar en escena otro personaje, una mujer, por ejemplo, y haremos que hable con él para preguntarle que busca. Pero antes de crear a otro personaje, aprovechemos que este mundo se somete a nuestra ingeniosa voluntad e introduzcámonos en la mente del hombre del Capote Negro para saber qué está imaginando en este preciso instante (no se extrañen lectores, no se asombren lectoras, famosos escritores de todos los tiempos pueden hacerlo sin inconveniente alguno). Bueno, vamos, introduzcámonos en su mente, veamos qué está imaginando ahora:

-Sonidos, sonidos, sonidos, una distorsionada figura semejante a una caja acerada, como un monstruo que se arrima. Desesperación de saber lo tortuoso que será poder llegar a ella. Extrañas figuras deformes con diversas tonalidades grises. Líneas oblicuas, figuras aplanadas. Conos, líneas y tubos, caracteres en forma de cuneas. Paralelas que se juntan en un infinito sin brillo, en una telaraña de sentidos.

Escritor: (abatido) Puedo asegurar que esto no se trata de una metáfora. Si yo lo hubiese escrito, hubiese sabido qué quiere decir…y juro que no lo sé.

(Afuera ha dejado de llover y las nubes se van abriendo, mientras aparece, pálida e imponente, la luna llena; el Escritor observa la escena y se estremece. Va al lavabo a refrescarse el rostro y, al alzar la vista, en el espejo del botiquín encuentra escrito con pintura roja que parece sangre lo siguiente:

Vive felizmente con las de los ojos negros,

que el mundo no es nada más que viento y fábula.

Alégrate de lo que has conseguido

y no recuerdes el pasado.

Estás a tiempo de irte Escritor,

No dudes que eso será lo mejor.

Holy Spider ya me recuerda con templanza,

Eso justifica mi acechanza.

Estás a tiempo de irte Escritor,

Eso será lo mejor.

Adelanto parte 7

Pero… ¿Quién es el Hombre del Capote Negro?

El Escritor escribe en un papel el mensaje que acaba de aparecer en el espejo, y trata de identificar a su autor a través de sus versos. Pero, ¿quién es Holy Spider? Se pregunta una y mil veces.