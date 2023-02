Elecciones 2023: Cuáles son las fórmulas que se inscribieron

👁‍🗨 El jueves cerró la presentación de postulantes para las próximas elecciones en Río Negro (y municipales para algunas localidades) del próximo 16 de abril.

En este sentido, se conoció cuantas serán las opciones que los rionegrinos tendrán para elegir a su próximo gobernador/a y vicegobernador/a. Se trata de 10 listas, y entre ellas aparecen 8 alianzas (dos de estas con los mismos candidatos).

Como caso llamativo, se informó que la UCR no presentó candidaturas a gobernador y vicegobernador. Sin embargo, no se descarta que no los sumen a la brevedad: “Hay otra instancia, establecida por el artículo 154 bis de la ley electoral nueva, que permite hacerlo más adelante en el cronograma electoral, mediante la figura de adhesión de boletas”

Estas son las listas de candidatos a gobernador/a

1) Cambia RN

Tortoriello, Aníbal Antonio

Álvarez Guerrero, Juan Pablo

2) Frente de Izquierda

Musa, Gabriel Adrián

Carrasco, Cecilia Mónica

3) Juntos Somos RN

Weretilneck, Alberto Edgardo

Pesatti, Pedro Óscar

4) Nos Une RN

Weretilneck, Alberto Edgardo

Pesatti, Pedro Óscar

5) Podemos Proyectar RN

Di Tullio Honrado, Domingo Nicolás Gabriel

Cecchini, Hugo Norberto

6) Somos Unidad Popular y Social

Zamaro, Aníbal Rafael

Roca, Marcela Alejandra

7) Unidad para la Victoria

Casas, Gustado Federico

Villarroel, Luisa Ester

8) Alianza Vamos con Todos

Horne, Silvia Reneé

Costa Brutten, Leandro

9) Movimiento Al Socialismo

Vázquez, Aurelio Manuel

Rivera, Dora Beatriz

10) Primero Rio Negro

Rivero, Sergio Ariel

Astuena, Sylvia Margarita