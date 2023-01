Weretilneck: «Planteamos mucho más que acuerdos partidarios»

👁‍🗨 La posibilidad de adhesión de los dos partidos tradicionales a la fórmula a gobernador del oficialismo, que encabezará Alberto Weretilneck, está muy cerca.

Ya hubo contacto formal con el radicalismo y esta semana habrá un encuentro clave con el PJ. El senador nacional aseguró que la propuesta de Juntos es «un gran acuerdo rionegrino» y no una simple alianza electoral.

El senador aseguró que «nosotros planteamos mucho más que acuerdos partidarios. buscamos una nueva forma de llevar adelante la vida de la sociedad y las acciones del estado. somos muchos los que plantemos un gran acuerdo, no solo de partidos porlíticos sino de diferentes actores. hay muchos temas de interés mutuo para construir un río negro hacia adelante».

Durante el fin de semana hubo un primer encuentro entre dirigentes del oficialismo y autoridades de la UCR. El radicalismo ratificó que definirá un documento con los puntos centrales de un acuerdo, y si hay coincidencias con Juntos se presentará a la convención para que lo ratifique. En tanto que Weretilneck y el senador Martín Doñate buscarán un acuerdo similar entre Juntos y el PJ. Se espera que los dos partidos presenten lista de candidatos a legisladores y adhieran a la fórmula Weretileck-Pedro Pesatti.

«En Juntos no nos creemos los dueños de la verdad, ni los únicos que podemos gestionar la provincia y los municipios. consideramos que hay muchos hombres y mujeres que pueden aportar puntos de vista distintos y mejores ideas. En los próximos años podemos generar un mojón distinto, salir de los agravios y poner cada acuerdo que tengamos lo pongamos en bien de los rionegrinos», dijo el senador a CNN Radio Roca 93.5.

El ex mandatario consideró que Río Negro tiene grandes desafíos en el mediano plazo, que requieren de un acuerdo entre distintos sectores para poder superarlos. «Una provincia como la nuestra se tiene que adaptar constantemente. El federalismo interno necesita muchos años de trabajo, hay modernizar el Estado para que esté a disposicióne, seguir con las reformas estructurales de la educación, hay que replantear el sistema de salud público-privado y se necesitan nuevos paradigmas en seguridad», enumeró.

Weretilneck diferenció el impulso de Juntos a un acuerdo con otros sectores de la grieta política de los partidos nacionales. Consideró que es posible, en primer lugar «porque tenemos buenas relaciones personales» y afirmó que a partir de allí hay diálogo y «la posibilidad de acuerdo porque todos los dirigentes están pensando en la provincia. Es la diferencia con lo que ocurre a nivel nacional, donde es imposible que se sienten a tomar un café para discutir qué necesita el país».

El referente de Juntos aseguró que en la dirigencia política «no hay que ser pedantes y pensar que uno solo, o un grupo de dirigentes, puede resolver todo».

Consultado sobre las fuertes críticas que realizó el ministro nacional Martín Soria, quien lo calificó de «mamarracho», Weretilneck fue tajante: «Lo que dijo Soria no me interesa en lo más mínimo, porque no hace a ningún debate sobre lo que necesitan los rionegrinos, no creo que a nadie le interese. No quiero hacer ningún comentario al respecto».

