Vidal: “No creo que la confrontación permanente represente al votante de JxC”

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sostuvo que la ciudadanía va “hacia un lugar más moderado”, consideró que “la confrontación permanente” no representa a los votantes de Juntos por el Cambio (JxC) y dijo que aún puede esperar para definir una candidatura.

En medio de las tensiones con el “ala dura” de la fuerza opositora (que hoy representa la titular del PRO, Patricia Bullrich), Vidal dijo hoy que “la Argentina está yendo a un gobierno de coalición” y consideró que “cada vez que JxC y el Frente de Todos profundizan su discusión, la sensación de la gente es que no los estamos cuidando”.

“Creo que la sociedad está yendo a un lugar más moderado. No es el más ruidoso, pero es el mayoritario”, analizó la exgobernadora bonaerense al ser entrevistada por Radio 10. Y agregó: “No creo que la confrontación permanente represente al votante de JxC”.

“Que uno esté dispuesto a dialogar no quiere decir que se convierta en el otro, que uno pierda su identidad. Como en la Argentina todo es extremo, o confrontás o te entregas, no es así. Uno puede tener no negociables y encontrar acuerdos que sean buenos para la gente”, dijo la exmandataria.

Vidal también rescató el trabajo coordinado que en un inicio hicieron Nación, Provincia y Ciudad para contener la pandemia de coronavirus, aunque lamentó que “se haya metido en el medio y haya dañado el trabajo conjunto” la discusión por la coparticipación.

“En el contexto de pandemia hay un antes y un después. Cuando Alberto (Fernández), Axel (Kicillof) y Horacio (Rodríguez Larreta) se sentaban juntos le transmitían una tranquilidad a la gente que hoy no logran transmitirle en este contexto de pandemia, estando separados”, indicó.

Asimismo, Vidal se refirió al tema postulaciones luego de que Bullrich la criticara porque “hace un año que estamos discutiendo si va a ser candidata o no” algo que “no ayuda a Juntos por el Cambio” y de que considerara que sería “natural” que la exgobernadora se presente en provincia de Buenos Aires.

“Este no es el tiempo de dar debates sobre candidaturas. JxC tiene buenos candidatos de las tres fuerzas políticas. Eso hace que podamos esperar, no tenemos que definir un candidato hoy porque tiene que ser conocido por la gente o porque no está instalado. En este contexto de pandemia podemos esperar para definir candidaturas”, dijo la exgoberandora.

Sobre su participación, aclaró: “La decisión la voy a tomar yo, en función de mi convicción y de lo que crea que es mejor para la gente, para mi espacio y, en último término, para mí”.