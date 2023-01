«Un asesinato condicional perfecto”

Por Roberto Torós ®

📌Parte 1

Sucedió que una noche templada de enero 2023, me encontraba sentado ocupando una de las mesas del Bar El Taller, ubicado en la esquina de Serrano y Honduras en el barrio de Palermo Viejo, tomando una cerveza y angustiado porque ya había terminado de escribir “Poesía, secretos y murmuraciones en la vida de Cervantes”, y el editor Sergio Romano me pedía, que digo me pedía, me exigía que comience a escribir otra nueva historia. ¡Que sea algo original! – me decía a los gritos y agitando el dedo índice de la mano derecha – ¿Pero, qué escribir? Tiene que ser algo atrapante y entretenido, sino no sirve –fue lo primero que pensé mientras me bajaba la mitad del chop de un solo tiro – Y cuando estaba en ese herético ritual, con el vaso de cerveza en la boca mirando el techo y los ojos entrecerrados, mientras saboreaba el rubio contenido, sintiendo algo de alcohólica culpa, entreabrí los ojos y con la cerveza todavía en la garganta y haciendo sutiles gorgoritos, como pude exclamé en un grito: ¡Ya lo tengo!

Bajé de golpe el vaso apoyándolo en la mesa y sin saber por qué me dije que el título debería ser “Asesinato condicional perfecto”, y que, a partir de allí, entre los lectores y yo desarrollaríamos una historia y, es más, una historia donde nosotros mismos fuésemos los personajes. ¿Interesante no? ¡No me van a decir que no es original! Vos y yo, querido y conocido lector o lectora, paseando juntos por las calles de Palermo Soho buscando dónde comprar, por ejemplo, un revólver y cinco balas. O quizá intervenir en una apasionante historia de amor. ¡Ah! verdaderamente maravilloso. ¡Mozo! (perdón, un segundo…) Otra cerveza por favor…. Sí, con maníes… Ahora sigamos: te decía: entre todos mis amados lectores y lectoras abriremos las puertas del mundo fantástico de la imaginación, viajaremos por los arrabales de la fantasía. De ese modo, podremos alejarnos por un instante, tan solo un por un instante, de la perturbadora y difícil vida real. Podremos huir juntos de la tediosa rutina, alejarnos, aunque más no sea unos minutos, mientras dure la fantasía, de esos pensamientos oscuros y terribles que a diario nos acompañan.

🔷 El maravilloso mundo irreal

Todo es posible en el mágico mundo de la novela, ya verán. Bienvenidos al maravilloso mundo irreal. Ahora, acompáñenme. Subamos esta escalera que lleva al altillo del Bar El Taller, altillo que lleva por nombre “Evaristo Carriego”. ¿Ven? Ya llegamos al altillo. ¡Pasen!

(En el altillo del Bar se halla una mesa rectangular de roble y varias sillas de madera con fondo de paja. En todas sus paredes hay enormes cuadros colgados. Cuadros pintados al óleo por pintores desconocidos. Alrededor de la mesa se encuentran varias personas charlando animadamente. El escritor llega y saluda afectuosamente a cada uno de ellos. Luego se sienta en una de las sillas en la cabecera de la mesa. Pide silencio y toma la palabra)

Escritor: Bueno, estamos aquí reunidos para….

Lydia Castro Hernando: (interrumpiendo) Quisiera que me explique mejor cómo es este proyecto, Roberto.

Viviana Álvarez: Yo tampoco entiendo cómo es.

Orestes Denegri: (respondiendo) Es fácil. Es crear un cuento o novela entre todos, y conociendo al escritor Dios sabe dónde iremos a parar. (risas de todos)

Escritor: (mesándose los cabellos algo nervioso) Bueno, yo quisiera decirles…estamos aquí reunidos…

Ricardo Vago: (interrumpiendo) Desde ya tienen mi okey, eh.

Matilde Algamiz : ¡Hermosa idea, me gustaría intentar! .

Ada Corti: La propuesta me parece súper interesante…. ¿Puede entrar un personaje de presencia inestable?

Alejandro Dongiovanni: Obvio. Es entrar al mundo de la fantasía, donde todo es posible.

Sara Graciela Ovejero: La idea me encanta, el desafío también, pero no sé si estaré a la altura de los que ya escribieron novelas.

Analía Torós: ¡Anotame!

Fernando Torós: ¡Brillante! ¡Brillante! Vamos, sin miedo. Yo participo.

Roque Ariza: ¡Fantástico! De este modo puedo matar a alguien que yo conozco y no ir preso. (risas de todos)

Escritor: (restregándose las manos, muy nervioso) Yo quisiera…. sí me permiten…

Francisco Neuss: (interrumpiendo) Cuenten conmigo para lo que sea.

Fabio Capogrosso: ¡Participo!

Delia Zoff: A mí me gustaría una novela de amor, una obra romántica cuyo título sería “Chocolates irresistibles”… ¿puede ser?

Jorge Galeazzi: A mí me gustaría algo como ciencia ficción o viajes en el tiempo Por ejemplo que en una expedición a la Antártida se encuentren cavernas por el descongelamiento. Y esas cavernas nos hagan entrar a un tiempo diferente…. o algo así. Gracias

Escritor: Sí, puede ser, las dos son buenas propuestas, pero ahora debo elegir una sola.

Roque Ariza: ¡Ah, no! Usted, Torós, lo dijo al principio: pasear por Palermo y comprar un revólver y cinco balas. Yo me encargo de esa compra, no me vengan ahora con novelitas románticas.

Jorge Bonvino: ¿Y el título Asesinato no sé cuánto, ¿eh? ¡No lo vamos a cambiar por “Chocolates irresistibles”!

Escritor: (algo fastidiado) Está bien Roque, vaya usted y compre un revólver y cinco balas, pero recuerde, una de ellas tiene que ser de plata…

Varios de los presentes al unísono: ¡Una bala de plata!

Escritor: Calma, luego les explico. Delia, la novelita se puede hacer igual, pero el título “Asesinato condicional perfecto” no se puede tocar. Los diarios ya están publicitando la próxima novela con ese título.

Jorge Bonvino: ¡Cada vez entiendo menos! ¿Dice que quiere hacer una novela romántica y lo mandó a Roque Ariza a comprar un revólver y una bala de plata?

Escritor: ¡Basta por favor! Por ser esta la primera reunión vaya y pase, pero no podemos trabajar en este desorden, donde todos quieren hablar a la vez. De aquí en más déjenme a mí organizar este asunto y confíen en mí.

Adelanto del próximo capítulo

📌Parte 2

Aquella noche salí corriendo del bar El Taller dejando a mis lectores discutiendo entre ellos y sin poder decirles lo que les quería decir. Después de una hora de cavilar, seguí caminando hasta el pasaje Soria.

Por iniciativa del lector Enrique Olivero, se convino entre todos los lectores presentes continuar con la reunión pasado mañana (lunes) en el famoso hotel “El Arcángel”, ubicado en el pasaje Soria casi esquina Gurruchaga.

La decisión no fue antojadiza. Es que, debido a la enorme cantidad de mensajes recibidos por los lectores en la que me piden participar de algún modo en la novela, permaneceremos alojados en el hotel por unos cuantos días. En nuestra estadía, trataremos de organizarnos y veremos cómo continuamos con esta novedosa novela interactiva. Todos los lectores están invitados a pasar unos días en el Hotel El Arcángel (solo tienen que hacerme llegar su decisión).

Continuará ❗

0