Un asesinato condicional perfecto (7)

Por Roberto Torós ®



Pero… ¿Quién es el Hombre del Capote Negro y bastón?

El Escritor escribe en un papel el mensaje que acaba de aparecer en el espejo, y trata de identificar a su autor a través de sus versos. Sospecha que puede ser el Hombre del Capote negro y bastón. Pero, ¿quién es Holy Spider? Se pregunta una y mil veces.

Ada Corti: Que “nuestro hombre” cruzara la calle sin mirar y lo haga sin nuestra intervención, me sugiere una identidad y/o existencia independiente de lo terrenal. Que está ahí … pero no es uno de nosotros, en su corporalidad humana conocida. El escritor nos lo presenta con un capote negro y bastón, ambos detalles despiertan en mí características que asocio a esos malos personajes, de los cuentos infantiles. Hoy podría ponerles nombres…los miedos, los temores, lo siniestro, la muerte…

Escritor: Tal vez, estimada Ada, haya llegado el momento de usar el revólver que trajo Roque Ariza…¿quién de todos nosotros se anima?

Gerardo Roncalli: (dirigiéndose a los demás lectores, después de leer el mensaje… ¡No!… ¡No! Si se nos va el escritor, ¿qué será de nosotros? Ésta sería una historia anárquica, sin un guía, sin un norte.

Delia Zoff: Se hizo tarde, yo propongo volver al hotel “El Arcángel” y regresar mañana al departamento a la misma hora de hoy. Seguro que nos encontraremos otra vez con el hombre del Capote Negro y bastón… y allí veremos…

Escritor: Sí, vayamos al Hotel.

En el Hotel El Arcángel ocurrió un crimen

Un poco porque esta historia la hacemos entre todos nosotros y por lo tanto discurre a través de nuestra imaginación, otro poco porque se hizo tarde y, fundamentalmente, porque el Escritor sabe que mañana a la misma hora va a encontrar al Hombre del Capote Negro y bastón en el mismo lugar, es decir, en la esquina de Thames y Honduras, es que decide que todos vuelvan al hotel “El Arcángel”. Es hora de descansar, mañana nos espera una tensa jornada.

El Escritor y sus Lectores salen del departamento con rumbo al Hotel “El Arcángel”. Van caminando. El hotel solo queda a un par de cuadras de allí. Toman por la calle Honduras y poco antes de llegar a la placita “Serrano”, sobre una pared de un antiguo corralón, en grandes caracteres escritos con pintura negra se lee la siguiente leyenda:

Este mundo es de anhelo,

es como el viento y la nube.

Escritor esa muerte es suya.

Al leer el grafiti, el Escritor recuerda aquello que dijo el lector Jorge Galeazzi en su momento: … “esa mujer que se encontraba con dos hombres en el Hotel podrían ser víctimas por motivos amorosos o vaya uno a saber por qué, el cuál, también podía ser que una de esas personas solo puede ser muerta con una bala de plata”. Tratando de olvidar lo del grafiti y la premonición de Jorge Galeazzi, siguen caminando y observan que en la puerta principal del Hotel se encuentra la policía, los bomberos, la ambulancia, algunos periodistas y varios curiosos.

Delia Zoff: ¿Qué está pasando en el Hotel, por qué tanta gente?… ¿Qué pasa?

Sucedió (después nos enteramos) que cerca de las cinco de la madrugada un grito desgarrador habría retumbado en todo el edificio. Al instante, los pasillos del hotel se abarrotaron de curiosos. El Conserje, su esposa y dos ayudantes del horario nocturno, recorren los pisos revisando las habitaciones. Al golpear la puerta de la habitación 320 nadie responde; se decide entonces llamar al 911. En poco tiempo llegaron la policía, los bomberos y la ambulancia del SAME. Los bomberos, al abrir la puerta de la habitación, se encuentra con un espectáculo espantoso, macabro: una mujer se halla tendida en la cama, asesinada de la forma más cruel. Le han clavado un hacha en la cabeza. La policía científica revisa cada rincón de la habitación. Todo está en orden. El Fiscal (que fue citado por la policía) duda que haya sido un suicidio. El médico de la ambulancia comprueba que la mujer estuvo corriendo dentro de la habitación con el hacha clavada en la cabeza hasta caer muerta. La occisa, tendida sobre la cama, es una señorita joven, muy bonita, de cabellos enrulados y rubios (ahora manchados con sangre), ojos claros, labios rojos y sugestivos, un cuerpo de buenas curvas y minifalda roja.

Escritor: ¡Es el personaje del cuento “Chocolate irresistible” o solo es casualidad! No puedo creerlo.

Delia Zoff: Recuerdo que no fue un buen final el de ese cuento…

Escritor: ¿Cómo decís? ¿Que ese no fue un buen final para esa historia? Sin embargo, deja mucho para imaginar. Pero no nos vayamos por las ramas, la víctima responde a las características del personaje de mi cuento, esto es al menos extraño.

Entre el tumulto de gente conmocionado por el crimen, se halla el Contador Miguel Franqueiro. Miguel se acerca al Escritor y con un gesto entre decepcionado y resignado en voz baja le dice: estimado amigo Roberto, voy a aprovechar el fin de semana largo para seguir con mi investigación sobre el crimen ocurrido.. o a ocurrir. Mire, de una cosa sí estoy seguro: en aquella planta industrial en Mendoza con oficinas en Buenos Aires y Rosario (que ya le comenté en su momento), vivimos situaciones que superaban la realidad. Los diálogos entre nuestra amiga Marcela y su tío eran inverosímiles. Además, ¿se acuerda la locura que era cuando eran las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 3.30 (el banco ya había cerrado) y no sabíamos si habían pagado los cheques o los habían rechazado? Cada día era una odisea. ¿Sabe que no me acuerdo como se llamaban los dos hermanos dueños del Banco de Azul? Eran dos sátrapas; y no me acuerdo cómo se llamaban. ¡Esas eran historias no la del chocolate! Bueno, lo dejo porque la Afip me reclama por varios clientes. Ah, cómprese una linda careta para ir hoy al corso.

Delia Zoff: No le hagas caso Rober. Para que todo tenga sentido, incluso este extraño crimen, hacé un esfuerzo y escribí el final del cuento, por favor.

El Escritor escribe el final del cuento “ Chocolate irresistible” para saber si existe una relación con el crimen ocurrido.

Sucedió que una semana después, en el último día de mi estadía en el hotel, no quise retirarme sin visitar el solárium. Eran las tres de la tarde del día domingo, y allí estaban los dos, ambos en short y, como un capricho preestablecido, con el torso desnudo bronceándose al sol, riendo jocosamente, transidos de gozo, ambos deslumbrados de amor, tomados de la mano mientras bebían un Martini con aceitunas. El joven, que lucía su piel morena, ahora además bronceada por el sol, tersa y suave sin vello alguno, había tomado el color de un chocolate irresistible, resaltando aún más sus ojos verdes. Como muestra irreprochable de un pacto de amor, en su muñeca lucía el Longine de oro. ¡Ah! La joven de los labios rojos y las buenas curvas allí no estaba.

Esta vez el Hombre del Capote negro y bastón no había interrumpido su imaginación. Tampoco había aparecido en el pasaje Soria ni en la esquina de Thames y Honduras .

Horacio Gómez: Le hago una propuesta don Escritor; en el próximo capítulo presente el cuento “Chocolate Irresistible” completo, así lo leemos de un tirón.

Adelanto Parte 8

El Escritor abre su portafolios. Observa unos segundos en su interior (una ergástula oscura llena de personajes inciertos, azarosos y resignados), luego, junta entre la maraña de papeles los borradores del cuento y los acomoda por orden numérica. Inmediatamente, se sienta en una banqueta cercana a la ventana que da a la calle, se cala las gafas y lee en voz alta…