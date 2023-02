Un asesinato condicional perfecto (5)

Por Roberto Torós ®

Parte 5

El juego ha comenzado

De pronto, todos los que observábamos por la ventana hemos quedado absortos. La persona del Capote Negro y bastón se encuentra parado sobre el cordón de la vereda de enfrente. Todos tenemos la sensación de que nos está observando (no hay duda, es a mí a quien está mirando). En todas las oportunidades que lo vi, sentí temor. Ahora mismo un escalofrío indecible me recorre el cuerpo y noto un sudor frío que me moja la nuca. Esta es la primera vez que veo a éste enigmático personaje de frente, en todas las demás ocasiones lo vi de perfil.

De buenas a primera, cayó una lluvia escrupulosa empujada por un viento indomable que me hace recordar unos versos de Borges:

Cae y calló. La lluvia es una cosa

Que sin duda sucede en el pasado.

El viento se encargó de llevarse las hojas de los árboles y el temor incesante.

Aquel espectro inexplicable había desaparecido. Pasado un rato, llega el Dr. Franqueiro (lo había prometido), y tras los saludos de rigor le entregó un sobre al Escritor, quien lee su contenido.

Después de unos minutos, Franqueiro se dirige resuelto al salón donde se hallan los lectores y lectoras. Saca un papel del bolsillo de su chaqueta, que minutos antes el Escritor había leído y aprobado sin correcciones , y lee en voz alta:

Miguel Ángel Franqueiro: Analizando detenidamente una y otra vez el texto de la reunión realizada a las 22hs, que el flamante secretario de actas nos acaba de proporcionar, adelanto alguna conclusión, tal vez errada, sobre el crimen “condicional”. Creo que no estamos por investigar un crimen cometido, sino que , por el contrario, el crimen se va a cometer. Detallo algunos aspectos de la reunión que me llevaron a esa conclusión, repito, tal vez errada. La primera alerta se produce cuando Ada se refiere a los condicionantes al momento de cometer o planificar un asesinato. Enseguida entra Alejandro y dice que vino siguiendo a la pareja del cuento. Siendo así, la muchacha morena y el hombre del capote están vivitos y coleando al momento de nuestra reunión. No obstante, Alejandro advierte que esa muchacha es musa de unos cuantos. De pronto entra Roque y le entrega el revolver al Escritor, no a Toros, con cinco balas, una de ellas de plata. El Escritor agradece a Roque y le dice: SI NECESITO ALGO MÁS LE AVISO. A partir de ese momento el Escritor se muestra como turbado, inquieto y tembloroso. Cuando Jorge propone hacer una trama inversa , el Escritor pierde el hilo de sus ideas, luego se toma la cabeza y casi pierde el control cuando ve, por la ventana, al hombre del capote negro. Ya muy emocionado y con lágrimas en los ojos, saca el papel, que ya traía escrito, y les pide a los presentes que lo firmen. De alguna manera hace cómplices a todos de su criminal decisión. Agobiado, se retira y lee un mensaje de Norma. Ese es el nombre de la muchacha morena. En síntesis, el Escritor va a matar a Norma porque eligió al hombre del capote en lugar de elegirlo a él. Seguramente, el hombre del capote negro era el dueño de la imponente planta industrial perdida en medio de la cordillera; allí trabajaba ella; salió de la planta, sencillamente, en el auto del dueño. Llora el escritor porque en medio de su loco amor por Norma, no puede evitar matarla.

Escritor: (responde luego de escuchar atentamente a Franqueiro, a pesar de haber leído antes el manifiesto). No puedo evitar decirle que su imaginación es superlativa y su deducción digna de Peter Fox o Vito Nervio. Lo felicito, Miguel. Ahora bien, en cuanto a separar el Escritor de mi persona, ya le dije anteriormente, lo de Júpiter que adopta la figura de Anfitrión y Mercurio que se metamorfosea en Sosias, en fin, para que su asombro sea perfecto le digo que el Escritor y yo somos la misma persona. Asimismo, le aclaro que no conozco personalmente a esa tal Norma, esto derrumba su hipótesis. No obstante, debo admitir, algo de verdad hay en su indagación, respecto al crimen. Le sugiero seguir investigando por ese camino.

Pasaron varias horas de este acontecimiento y, el Escritor, a fin de continuar con su proyecto retórico y aclararle al Dr. Franqueiro algunos aspectos de la novela, nos presenta su Método pedagógico literario de creación de un personaje.

Hace unos instantes que ha dejado de llover, las nubes se van abriendo y aparece la luna llena como queriendo escaparse vaya a saber de qué. Un grupo de lectores y yo nos encontramos en un departamento alquilado en Thames y Honduras, Observando a través del vidrio de una de las ventanas hemos descubierto que ese personaje ha regresado. Ya es casi medianoche y todo es silencio y soledad. De ese hombre, que por ahora hemos dado en llamar la “persona” del Capote Negro y bastón, pronto sabremos quién es, a dónde va, qué hace, a quién busca, qué es lo que imagina y cómo piensa y, por supuesto, luego le adjudicaremos un nombre y apellido. Esta persona ya es definitivamente parte de nuestra novela, y ahora vamos a saber quién es.

Como creadores (me refiero el Escritor y sus lectores y lectoras) del personaje de nuestra novela, que ahora deja de mirarnos, podemos hacer de él lo que queramos: darle un título universitario o no; que sea un eximio pianista o un simple obrero; asignarle una creencia religiosa determinada, etcétera y, lo que es fundamental, conferirle emociones, pasiones y gustos determinados. En lo que se refiere a su aspecto físico, podemos otorgarle un rostro bello o feo. En fin, podemos crearle una historia, un pasado, una familia, por algo somos los escritores. En este preciso momento podemos decidir qué cruce la calle sana y salvo o que sufra algún accidente. Es intolerantemente increíble pero su vida está en manos nuestras y…

¡Un momento, un momento! ¡Oh!… ¿Qué sucede?… ¡Caramba qué pasa! Es algo inaudito: ocurre que sin nuestra intervención literaria este personaje se ha puesto en movimiento y cruza la calle en forma transversal hacia el lado oeste sin mirar a los costados para ver quién viene. (Por suerte no ha pasado ningún vehículo y pudo llegar sin inconvenientes a la otra esquina…) ¿Y ahora, ¿qué hace? ¡Por Dios, esto no lo esperaba! Se ha puesto a orinar en el cordón de la vereda (¿Será una provocación?). Ahora sabemos que es un hombre. Amigos Lectores, amigas lectoras, lo que está sucediendo no sé cómo explicarlo. Un momento Lectores pacientes y lectoras sorprendidas, ignoren este ultraje al pudor y observen: si prestamos atención podemos notar que el hombre del Capote Negro y bastón mueve los labios, algo está diciendo, desde aquí parece que rezara. Es hora de recurrir a nuestro privilegio de todopoderosos creadores (no debemos olvidar que somos nosotros los que hacemos esta historia), en principio debemos acercarnos un poco al personaje, tenemos que escuchar qué está diciendo. Quizá sea algo importante.

Lidia Castro: A caso, estimado Roberto, su enigmático hombre del Capote Negro y bastón… ¿No le parece que tiene una relación con ese triángulo amoroso que nos tiene un poco intrigados? Me parece que la relación es más oscura de lo que pensamos. Por qué no dejamos transcurrir las horas…

Gerardo Roncalli: Para mí, es un fantasma o una alucinación. Recuerdo haber leído que en los pueblos de Inglaterra los campesinos mal alimentados comían pan de centeno y, debido al cornezuelo del centeno, un hongo parásito con propiedades alucinógenas que luego fue la base del LSD, éstos tenían alucinaciones…Por ejemplo, ¡veían al hombre lobo!… Ahora yo pregunto, ¿realmente hemos visto al hombre del Capote Negro y bastón, o será por causa del desayuno que hemos tomado en el hotel?

Jorge Peric: El aroma a medialunas recién horneadas y a café recién hecho me lleva a una pregunta que no dejo de hacerme luego de haber presenciado todo lo sucedido recientemente.… ¿Quién es Delia Zoff? Sospecho cierta familiaridad en el trato con el Escritor…de hecho sorprende que nuestro héroe en este lío les haga demasiado caso a sus requerimientos. ¿Es que será su mujer? Preguntas y más preguntas para develar, dignas de las buenas historias de misterio…¿Quién es Delia Zoff?

Escritor: Nunca imaginé que en este momento alguien me hiciese esa pregunta. La respuesta revelará un recóndito secreto. Para ello, volveré a recordar unos versos de Borges: “Nadie nos dice adiós, nadie nos deja… en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura… El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios, que acecha”. Sí, estimado lector Jorge Peric, Delia Zoff , es (nunca voy a decir fue) mi prima hermana. Una inevitable ausencia que siempre estará presente en mí. Digamos que se ha transformado en mi alter ego.

Escritor: (desesperado) Voy a decirles la verdad: ¡Esa cosa me viene a buscar a mí! Por eso he recurrido a todos ustedes, a mis lectores, a mis queridos lectores, a mis confiadas lectoras…. Por favor, necesito que me ayuden.

Horacio Gómez: ¿Por qué no termina con el cuento ese del chocolate de una buena vez?

Escritor: Quizá esta es una buena oportunidad para escribir el final del cuento.

El Escritor toma papel y lápiz y escribe el final del cuento “Chocolate irresistible”

De pronto se abrazaron, y entre los gimoteos entrecortados del joven pude escuchar claramente lo que repitió tres veces con voz quebrada: No sé qué hacer… no sé qué hacer… no sé qué hacer – y luego agregó una frase que solo pude escuchar el final- “…nunca antes lo había hecho”- Decididamente en ese momento pensé en el engaño, dejé la mesa y me fui del hotel.

Delia Zoff: No es un buen final de la historia. No me gustó para nada. Le falta… como decirlo… algo más impactante.

Jorge Galeazzi: No he dicho nada porque quedé sumido en la historia de esa mujer que se encontraba en el hotel El Arcángel con dos hombres, y que podrían ser víctimas por motivos amorosos o vaya uno a saber por qué, el cuál, también podía ser que una de esas personas solo puede ser muerta con una bala de plata debido a algún poder singular. Es como mezclar toda la madeja.

👉 Adelanto Parte 6

Extraño comportamiento de un personaje

Además de tener un vahído y sentir en su mente la viva representación de ese nefasto personaje, el Escritor sabe que él está ahí, parado en la esquina de Thames y Honduras. Pero esta vez trata de sobreponerse.

Escritor: (ya más tranquilo y efectuando un repaso de los hechos) Hemos observado que nuestro hombre se ha puesto en movimiento y cruzó la calle en forma transversal hacia el lado oeste sin mirar a los costados, sin cuidarse en absoluto de observar si viene algún vehículo que pueda atropellarlo. Lo increíble de todo esto, lo que está fuera de todo manual, es que lo ha hecho sin nuestra intervención literaria.

