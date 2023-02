Un asesinato condicional perfecto (4)

Por Roberto Torós ®

Parte 4

Por ahora seguimos en el Hotel “El Arcángel”, del Pasaje Soria

Siempre sentí un placer muy particular por los aromas de los desayunos en los hoteles. El olor a las medialunas recién hechas, el embriagante aroma a café, en fin, quizá es el encanto del ambiente que aumenta en forma superlativa mis sensaciones.

Ada Corti: Para que mi cerebro instale las imágenes, como dice el Escritor, necesito escucharlo un poco más a él. Necesito que el Escritor pueda transmitir una breve síntesis de lo aportado hasta aquí. Perdón, pero por el momento tengo sólo algunas piezas de esta rompecabeza que no logro integrar en imágenes, menos aún en intentar un relato. Por ejemplo, necesité volver a leer la Parte 2 en la que dice:

«Quizá sea la Mujer del Capote negro y bastón y no el Hombre, vaya uno a saber.» Eso sí me despierta una imagen: la muerte es mujer y puede estar rondando por Palermo Soho, por el pasaje Soria. o bien disponerse a entrar al hotel El Arcángel.

Roberto, se me ocurre lo siguiente: a la entrega de cada semana, antes de exponer lo armado, podes hacer una muy breve introducción, con lo acontecido hasta ese momento. De esa manera se mantiene un hilo conductor y alguien que empiece a leer un capítulo aislado, sabe de qué se trata.

Escritor: Es una excelente idea, Ada. Quizá este sea el momento de efectuar una exégesis de todo lo sucedido desde el comienzo. Recordar que al Escritor se le ocurrió escribir una novela en forma conjunta con sus lectores y lectoras, que eso sería algo original, inédito en literatura. Sin embargo, si bien fue a pedido de Delia Zoff (una lectora que llama mucho la atención, lo que sería un misterio a resolver) el Escritor sin pedir colaboración de sus leyentes, se pone a escribir una novela dentro de la novela que tituló “Chocolate irresistible” y, insólitamente, con cada párrafo debe dejar de escribir porque sufre un colapso misterioso que lo deja sin imaginación y, en ese mismo instante, aparece de la nada, parado en una esquina, un ser ignoto, vestido de negro y con bastón que, al parecer, lo asusta. Asimismo, acepta el revolver con cinco balas con una de plata que le ofreció el lector Roque Ariza, pero aclara que no cree en la existencia del hombre lobo. En otro capítulo, o Parte, deja el hotel y consiente contento mudarse a un departamento con vista a la calle. Pero, ¿para qué? ¿Será verdad que la verdadera intención del Escritor es efectuar una novedosa novela en forma conjunta o hay algo más detrás de todo esto? Habrá que ver cómo sigue la historia.

Ada Corti: ¡Roberto, me resulta interesante lo que hiciste! Ayuda a que no se dispersen los temas, a que todos cada semana, reflexionemos sobre algo en común, a la vez que puede ayudar a tu tarea de ensamblar las piezas del rompecabezas.

Escritor: Ada, no se si podé hacerlo todas las semanas.

Horacio Gómez: Che, paren y escuchen, en el Auditorio Central del hotel he instalado una pantalla gigante de televisión donde se transmitirá, por circuito cerrado, todo lo que suceda en el interior del departamento de Thames y Honduras, incluso, desde una de las ventanas veremos lo que ocurre en el exterior.

Beatriz Sedlerlan: Hum… No sé…con esta historia de la chica, el señor mayor y el joven no tan joven, no es el padre con dos hijos, estamos frente a un triángulo amoroso. Pero a sabiendas. Para mí, son asesinos profesionales los tres. Y están buscando a una víctima que está en el hotel. ¿Será el Escritor?

Delia Zoff: Pero ustedes escucharon o no escucharon el final de la anécdota que contó Roberto en “Chocolates irresistibles”. Es un final que da para imaginar mucho. Miren, (saca una libretita y lee) les leo el final:

“En esos momentos mi imaginación volaba en un sinfín de secuencias eróticas sobre aquel triángulo amoroso. Aunque no descarté que bien podría ser el padre con sus dos hijos”.

Escritor: Es una muy buena observación Delia. ¿No sé qué opinan los demás?…

Los preparativos

Escritor: (pide silencio y toma la palabra) Señores, vamos a comenzar a darle vida a las personas (no me agrada decir personajes, suena a ficticio, porque esto que vamos a crear es una realidad). Para ello, todo este grupo irá conmigo al departamento que hemos alquilado en Thames y Honduras, cerca del Pasaje Soria, es solo a un par de cuadras de aquí. Desde allí daremos comienzo a la acción de la cual seremos intérpretes y creadores.

Delia Zoff: (dirigiéndose al Escritor) Querido, antes de ir, no podés darme algunas premisas para el próximo capítulo de “Chocolates irresistibles”.

Horacio Gómez: (exaltado) Deberíamos dejar un poco de lado el cuento de los chocolates, así no vamos a terminar más con esta novela.

Alberto Gigena: (poniéndose de pie) Esta situación plagada de violencia oculta, donde salen del inconsciente diversos aspectos paranoicos y trastornos neuróticos no resueltos, no puedo tolerarlos…

Horacio Gómez: Vamos a ordenarnos. Antes de instalarnos en el departamento le voy a pedir a Roberto que siga contando los chocolates irresistibles.

Delia Zoff: Dejemos esto para otra oportunidad.

Escritor: Necesito que el grupo ahora se traslade al departamento de Thames y Honduras para dar inicio a la acción de la novela.

Introducción al fantástico mundo de la Fantasía

Por fin, nos encontramos en el segundo piso del departamento ubicado en la esquina de Thames y Honduras, en el barrio de Palermo, cercano al Pasaje Soria donde se encuentra el Hotel El Arcángel. Es una vivienda de cinco ambientes que acabamos de alquilar totalmente amueblada. Mis amigos y yo nos acomodamos en los sillones de cuero del amplio y lujoso living. En el medio hay una mesa ratona de grandes dimensiones que utilizamos de escritorio. Ya cómodamente instalados, me propongo a dar rienda suelta a mi imaginación a fin de dar comienzo a la historia. Soy el Escritor, tengo que dar el ejemplo…

Pasaron casi tres horas de prolongado silencio y a mí no se me ocurrió nada.

Pero de pronto ¡zas!… Sí, sí, ¡ya está!… Pero… ¡Oh Dios! Justo cuando me llega la inspiración observo a través del cristal de la ventana (estamos en un segundo piso y las cortinas aún no están colocadas) la presencia de una persona de aspecto fornido, de mediana altura, que intenta cruzar la calle desde una de las esquinas. Sí, es mi obsesión. Es el personaje del Capote Negro y el bastón. Quizá la forma de identificarlo parezca absurda, pero es que lleva puesto una especie de impermeable oscuro, abotonado de arriba a abajo y largo hasta los tobillos que inevitablemente hace que uno lo reconozca de esta manera…además usa bastón. De inmediato alerto a mis lectores de la presencia de este sujeto. Todos contemplan desde la ventana a esa criatura siniestra.

Al parecer, a nadie le llama la atención, incluso mi propio hijo me hace una pegunta fuera de lugar.

Fernando Diego Torós: ¿Por qué en el pasaje Soria pasan estas cosas, cuando hay cuatro pasajes en la zona?

Escritor: ¿Por qué en el Soria me preguntás, Fernando? Porque en ese pasaje siempre pasan cosas prodigiosas. Te cuento: Los vecinos relatan que los muchachos impúberes de Palermo se pasean a la nochecita por el pasaje Soria en busca de la Vereda del Pecado. Aquellos que la hallaren son sometidos a diferentes perversiones por Alouqua, la Bruja del beso del error. Ni bien algún efebo descubre la veredita pecadora aparece la Hechicera totalmente desnuda, deslumbrando con su piel blanquísima, sus cabellos rubios, sus labios rojos y excitantes y sus ojos ensoñadores. Todo aquel que la ve no puede evitar el pecado, sin saber cuál es el precio que debe pagar. En las madrugadas, siempre al decir de los vecinos, Lilith, la madre de Alouqua, barre de la vereda las almas perdidas en el pasaje Soria. Esto se cuenta en el barrio.

El lector y psiquiatra Gazar Charik saca conclusiones sobre el personaje.

Antón Gazar Charik: En principio debemos decir “persona con capote negro”, pues no sabemos si es hombre o mujer. Les diré lo que pienso: Creo que todo esto responde a las características de psicosis paranoica.

Escritor: Creo que esta es una buena oportunidad para ver lo que sucede, voy a continuar con la novela “Chocolate Irresistible” y veremos qué pasa.

El escritor toma papel y lápiz y continúa escribiendo la novelita en su momento solicitada por Delia: La joven estaba vestida con un jean ajustado, una blusa transparente color naranja y zapatillas blancas deportivas. Ni bien llegó echó un vistazo al salón como queriendo memorizar cada detalle, o bien para cerciorarse que nadie la estaba siguiendo. Luego de darle un cariñoso beso en la mejilla al muchacho, se sentó junto a él. Desde donde me encontraba no pude escuchar la conversación iniciada entre ellos, solo algunas palabras sueltas sin ningún sentido. El joven, que hablaba entre sollozos, llevaba la bata celeste entreabierta a la altura de su pecho, dejando al descubierto un frondoso, brillante y renegrido vello que la muchacha, como al descuido, jugueteaba enroscándolos entre sus dedos y, al parecer, trataba de calmar la angustia del joven.

El Escritor tiene un vahído, entorna los ojos y desploma su torso sobre la mesa. Son unos segundos. Vuelve a incorporarse y con voz apenas audible relata que sintió estar en un mundo apagado, en un lugar semejante a un sueño o una pesadilla, que sin dudas era el olvido. Y él o ella, que sonreía.

Miguel Ángel Franqueiro: Hola querido amigo, disculpe la demora en llegar, pero la Afip, a los contadores, nos tiene siempre contra las cuerdas. Mire, es importante, estoy preparando algunas reflexiones sobre la reunión realizada a las 22 hs. en el salón del hotel. No sé si pueden ser útiles o es solo un exceso de imaginación de mi parte. Como no tengo la gracia de su arte de escritor, le pido que, en su momento (en el Parte 5), las lea con ánimo benigno y, previamente, las corrija en todo lo que crea necesario o, si es el caso destrúyalas……No sé si el Escritor es amigo suyo; en todo caso, pídale disculpas de mi parte por sospechar de él, pero si es como yo pienso, ÁNDESE CON CUIDADO; el Escritor puede ser hombre de temer.

Por mi parte, estoy repasando las noticias policiales de los días posteriores a nuestra reunión a ver si aparece alguna muchacha morena asesinada.

Escritor: Así como Júpiter (Zeus) adopta la figura de Anfitrión y Mercurio (Hermes) se metamorfosea en Sosias, así sucede conmigo y lo que usted denomina el Escritor. De cualquier modo, lo disculpo y estoy ansioso por conocer su escrito investigatorio.

El Escritor, a pesar de todo, como un desafío inevitable, decide continuar con el cuento “Chocolate Irresistible”.

De pronto se abrazaron, y entre los gimoteos entrecortados del joven pude escuchar claramente lo que repitió tres veces con voz quebrada: No sé qué hacer… no sé qué hacer… no sé qué hacer – y luego agregó una frase que solo pude escuchar el final- “…nunca antes lo había hecho”- Decididamente en ese momento pensé en el engaño, dejé la mesa y me fui del hotel.

Adelanto Parte 5

El juego ha comenzado

De pronto, todos los que observábamos por la ventana hemos quedado absortos. La persona del Capote Negro y bastón se encuentra parada sobre el cordón de la vereda de enfrente. Todos tenemos la sensación de que nos está observando (no hay duda, es a mí a quien está mirando). En todas las oportunidades que lo vi, sentí temor. Ahora mismo un escalofrío indecible me recorre el cuerpo y noto un sudor frío que me moja la nuca. Esta es la primera vez que veo a éste enigmático personaje de frente, en todas las demás ocasiones lo vi de perfil.

