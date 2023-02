Un asesinato condicional perfecto (3)

Por Roberto Torós ®

📌Parte 3

“Hotel El Arcángel”

Ya todos los lectores convocados han desayunado, almorzado y cenado en el Hotel “El Arcángel”. Es entrada la noche de ese día miércoles, los lectores Horacio Gómez y Lidia Castro organizaron una reunión de trabajo a las 22 horas en el Auditorio Central del hotel, sala con capacidad para más de quinientas personas. La sala está completa, el Escritor les va a hablar a los Lectores y Lectoras.

Miguel Ángel Franqueiro; /(hablando con su compañero de butaca) Bien podría ser la muchacha morena o el hombre del capote negro con bastón.

Tal vez, no sé, los dos puedan ser parte de la novela. Estoy ansioso por saber que nos va a decir el Escritor.

Escritor: (comienza su discurso) Los sueños y las pesadillas son verdaderas obras de arte, donde el subconsciente pone el argumento atemporal y el cerebro milagrosamente instala las imágenes, la mayoría de las veces deformadas. Bueno, eso espero de ustedes y…. (en ese momento una lectora, quizá por riguroso azar, interrumpe el discurso del Escritor).

Celia Ríos (a un grupo de lectores sentados detrás de ella). Todo es una locura muy saludable. Me da un poco de miedo lo de las balas, y encima una de plata. Pero celebro la imaginación, el sumar gente y la coparticipación. Creo que estamos todos un poco locos. Ojo que dije un poco, al destino le agrada estas cosas….

Norberto Tejero: Dígame Torós, ¿por qué a la novela le puso ese título?

Ada Corti: (Reflexiona acerca del título Asesinato condicional perfecto).

En cuanto a lo condicional, cómo adjetivo, no puedo evitar la necesidad de querer bucear en las emociones, sentimientos, instintos, fuerzas atávicas … que irrumpen en un individuo, a la hora de cometer o planificar un asesinato. Si esos factores, sumados a determinadas situaciones, desencadenan en matar a otro, todo asesinato está condicionado. ¿Existe entonces asesinatos no condicionados? Si, por el contrario, me centro en el tiempo verbal condicional perfecto, que describe una acción que habría ocurrido en el pasado si se hubiera cumplido una condición; determinada, mi postura ante un asesinato presiento puede modificarse. No sé de haber vivido determinadas situaciones, sí ese instinto animal, qué todos llevamos dentro, no se hubiera activado.

Escritor: Gracias Ada. ¿Puedo continuar? Es que…

Alejandro Dongiovanni: Robert, disculpe la tardanza hasta llegar al Hotel. Es que vengo siguiendo a la pareja del cuento. Pero, hay algo más, acérquese…más, vamos, debo confesarle algo. Conozco a esa chica. No puedo darle más datos, sólo un consejo: esa mujer es musa de unos cuantos.

¡No se entusiasme! Porque para eso estoy yo. Y ahora, por favor, consígame una buena habitación. Después le revelo el Secreto de las letras.

Escritor: Está bien… pero…

Roque Ariza: (interrumpe trayendo un paquete en sus manos) Torós, esto se está poniendo interesante. Ya le entrego el revólver con las balas como me encargó… espero los próximos acontecimientos.

(El lector Roque Ariza consiguió un revólver y cinco balas, una de ellas de plata).

Escritor: Gracias Roque. Si necesito algo más le aviso, pero, por favor, ¿no me dejan continuar con mi disertación? Sucede…

Alberto Gigena: (acercándose al Escritor) ¡Ah! Roberto… conseguí un departamento de cinco ambientes así dejamos el hotel que nos sale caro. Está ubicado en la esquina de las calles Thames y Honduras.

Escritor: ¡Fantástico! Es el lugar ideal, dejaremos el hotel e iremos allí. ¿Ahora puedo seguir?

Pedro Carrioli: (llevando debajo del brazo unos papeles y un libro de actas) Escuche Escritor, yo me ofrezco como secretario de actas. Ahora, creo que usted, Escritor, se está yendo del tema principal de esta novela…el crimen.

Fabio Capogrosso: (recién acaba de llegar al hotel y busca una butaca para sentarse. Pide disculpas por el retraso, pero comunica que se hallaba en el exterior de su domicilio y le resultó difícil llegar) y responde lo siguiente: para que la historia del crimen sea interesante, es menester que haya un niño, o una niña. No es para darle calidez a la narración, sino todo lo contrario, porque tal niño o tal niña podrían resultar ser los principales sospechosos.

Escritor: Sí, no es mala idea…pero ahora , ¿puedo seguir con la charla?

Horacio Gómez: (dirigiéndose al Escritor con una risita irónica) Roberto, si la bala de plata es para el “hombre lobo”, hombre, déjamelo a mí.

Escritor: (experimentando un breve temblor al oír lo dicho por Horacio). Jamás vi a un hombre lobo, a no ser que esa calificación fuese metafórica…por favor, puedo continuar…

Lidia Castro: (desde su butaca en la primera fila). Roberto. ¿No puede terminar con la historia esa que comenzó a contarle a su prima hoy a la mañana? La del hombre maduro y la joven.

Escritor: Pero Lidia, yo…

Jorge Galeazzi: También se me ocurrió que en vez de buscar al asesino se puede hacer una trama a la inversa…. saber quién es el asesino y buscar quien es la víctima y los motivos del hecho. Supongamos que el asesino deja una nota confesando el asesinato y se suicida sin confesar a quien mató … desde ahí empezar a investigar. Bueno… Es solo una idea diferente.

Escritor: No es mala idea Jorge…eh, ¿qué les decía?

Delia Zoff: Sí. Esa historia que interrumpiste saliendo corriendo cómo si hubieses visto al Diablo o al… ¡Hombre lobo!

Escritor: (con una risita nerviosa, pues se quedó pensando en lo que le dijo Delia sobre el hombre lobo y su obsesión por el Hombre del Capote Negro). – ¿Al hombre lobo?… Todos sabemos que no existe, el problema es otro, más complejo. Les propongo hacer una prueba, voy a continuar en este preciso momento con la novela y verán qué pasa. (Saca papel y lápiz).

“Chocolates irresistibles”

Cerca de las once de la mañana, estando yo en la barra de la confitería tomando un aperitivo, vi bajar las escaleras a los tres, iban conversando animadamente y no se percataron de mi presencia.

Ocuparon la mesa del rincón, una que está casi oculta, pero que me permitía observarlos discretamente. Pidieron champagne y brindaron, mientras reían y conversaban animadamente. En esos momentos mi imaginación volaba en un sinfín de secuencias eróticas sobre aquel triángulo amoroso. Aunque no descarté que bien podría ser el padre con sus dos hijos.

En un momento dado, el Escritor deja de escribir y vuelve a tomarse la cabeza con ambas manos. Luego, estira su cuello y observa por la ventana.

Visiblemente angustiado, en un susurro que fue oído por varias personas, dice.

Escritor: Ven lo que les diggo…No puede ser. Allí está, es él.

Jorge Galeazzi: Ya me pica la curiosidad de saber cómo se va armando la historia. Siga adelante.

Continúa la disertación del Escritor

El Escritor trata de tranquilizarse, toma el micrófono y, visiblemente conmocionado, continúa su disertación:

Escritor: Ya ven lo que pasó… Como les decía…Los sueños y las pesadillas son verdaderas obras de arte… eso espero de esta novela y….

Antonio Seijo: (interrumpiendo) Discúlpenme. Yo propongo que firmemos un compromiso entre los lectores y el escritor que diga que trabajaremos juntos en esta novela. Que quede sentado en actas.

Escritor: (con lágrimas en los ojos saca un papel y se lo entrega a Dongiovanni), por favor, lea este documento luego firmemos.

La aceptación de un compromiso

Antes de continuar con esta creación, al lector o a la lectora se le advierte: esta historia, como ya sabemos, será construida entre el Escritor y sus leyentes, por lo tanto, si el Lector o la Lectora acepta la propuesta será tan responsable como el Escritor de todo lo que aquí suceda. Se advierte que el compromiso es serio y la responsabilidad enorme, pues se trata de una creación. Compromiso, responsabilidad, honestidad, ética literaria y mucha imaginación, es el pacto que el Lector, la Lectora y el Escritor deberán comprometerse a no olvidar de aquí en adelante para poder continuar con la narración.

Cuando el Escritor, agobiado por los acontecimientos se retira del escenario, suena su celular. Atiende. Es un mensaje por WhatsApp que dice:

1. Es temprano y me tengo que levantar pues todo se hace temprano. Veo que las cortinas se mueven suavemente con una brisa que se filtra por la ventana. Me gusta la placidez de la mañana con un tímido solcito.

Pero pienso que hoy va a ser un día especial. No sé por qué. Iré a encontrarme con mis compañeros para desayunar. Fdo. Norma

El Escritor toma en sus manos el revolver que le trajo el lector Roque Ariza y lo carga con las cinco balas (una de plata). Se desconoce sus intenciones.

Adelanto Parte 4

Siempre sentí un placer muy particular por los aromas de los desayunos en los hoteles. El olor a las medialunas recién hechas, el embriagante aroma a café, en fin, quizá es el encanto del ambiente que aumenta en forma superlativa mis sensaciones.

0