Un asesinato condicional perfecto (2)

Por Roberto Torós ®

📌Parte 2

Aquella noche salí corriendo espantado del bar El Taller dejando a mis lectores discutiendo entre ellos y sin poder decirles lo que les quería decir.

Después de un rato de cavilar, seguí caminando hasta el pasaje Soria.

Por iniciativa del lector Enrique Olivero, se convino entre todos los lectores presentes continuar con la reunión el próximo lunes en el famoso hotel “El Arcángel”, ubicado en el pasaje Soria casi esquina Gurruchaga, en el barrio de Palermo.

La decisión no fue antojadiza. Es que, debido a los mensajes recibidos por los lectores en la que me piden participar de algún modo en la novela, permaneceremos alojados en el hotel por unos cuantos días. En nuestra estadía, trataremos de organizarnos y veremos cómo continuamos con esta novedosa novela interactiva. Todos los lectores están invitados a pasar unos días en el Hotel El Arcángel (solo tienen que hacerme llegar su decisión).

“En el hotel “El Arcángel”

No olvide el lector y la lectora que ya hemos entrado al mundo de la fantasía, lugar donde todo es posible. En este momento ya hay algunos lectores acomodados en el Hotel.

Uno de los primeros en llegar fue el lector Jorge Galeazzi, quien, al verme, después de los saludos, me dice: Que buena propuesta la interactuación. Yo quiero pasar unos días en el hotel El Arcángel. Eso sí…. una habitación al fondo. La más tranquila, Palermo se ha vuelto muy bullicioso. Anoche a las cuatro de la mañana me despertaron unos gritos de festejo. Lo malo es que yo me levanto a las seis para ir a trabajar, incluso los sábados. Así que una habitación tranquila sería ficticiamente buena. Gracias . – y concluyó diciendo- Estoy ansioso por saber cómo sigue la novela.

Tenga paciencia Jorge, -le respondo amablemente- esto todavía no empezó.

Es la mañana del lunes, no son las siete todavía, y con mi prima Delia ocupamos una mesa que da al frente del restaurante, contra un enorme ventanal con vista al pintoresco pasaje Soria. Desde allí se puede ver el enorme macetón, con la verde belleza de la “Santa Rita”, con sus flores blancas y su penetrante y dulzón aroma, colocado en un costado de la puerta de entrada al hotel. Desde ese lugar también se divisa la angosta vereda de enfrente. Nos disponemos a desayunar. Delia se encuentra entusiasmada por comenzar una novela que, como todos sabemos, ya ella le ha puesto título.

El monótono silencio de la mañana es interrumpido por el tamborileo de pasos en la escalera que desemboca en la confitería del hotel, donde nosotros nos encontramos ahora. Es el lector Horacio Gómez, vestido con opa deportiva, que baja apurado con rítmica soltura y asombrosa agilidad los alfombrados escalones de la grada de madera (se había ubicado en la habitación 10 del primer piso), y al pasar cerca de nosotros, sin detenerse, y luego de saludar con jovial cordialidad, dirigiéndose a mí, dice:

¿Tengo que asesinar a alguien en la novela? Avisame, me gustaría muchísimo.

El lector Horacio Gómez luego se aleja corriendo del lugar.

Delia Zoff: ¿Qué le gustaría asesinar a alguien dijo?

Escritor: Sí. Y me preocupa mucho esta clase de comentarios. Ya el lector

Roque Ariza hizo un comentario similar. Yo no sé si es en broma o no, pero deben comprender que entre todos estamos fabricando una historia y que los sentimientos de cada uno de nosotros deben ser auténticos. Deben comprender que para que una novela sea real no deben existir personajes, sino personas. Personas con defectos y virtudes, seres con emociones y responsabilidades. ¡Ah! Ya está resuelto: es necesario firmar un compromiso entre los leyentes y el escritor. En el próximo encuentro lo pondré a consideración.

“Chocolates irresistibles”

El Escritor comienza a pergeñar la novela solicitada por Delia en base a un hecho real ocurrido en el hotel. Pide al botones una hoja en blanco y con un lápiz negro escribe:

¿Cómo decís? ¿Qué queres que escriba alguna buena historia de amor? Bien. Te voy a referir una breve que, a pesar que desde el comienzo parece no serlo, si logro escribirla bien podría llegar a ser asombrosa. Y dice así: Mientras aguardaba en el lobby del hotel Internacional “El Arcángel” la confirmación de mi reserva, mi curiosidad de novel escritor extravagante hizo que me llamase la atención la llegada al hotel de un señor maduro, de unos cuarenta y pico de años de edad, de aspecto distinguido, bien vestido y luciendo un alabancioso reloj Longine de oro en su muñeca izquierda.

Tenía toda la apariencia de un empresario exitoso o de un intelectual con mucho dinero. El hombre maduro venía acompañado de una señorita joven, mucho más joven que él, muy bonita, de cabellos enrulados y rubios, ojos claros, labios rojos y sugestivos, un cuerpo de buenas curvas y minifalda roja.

La aparición del hombre del capote negro y bastón

El Escritor interrumpe su inspiración y, estremeciéndose, se toma el rostro con ambas manos. De pronto, gira la cabeza y, observando a través de los cristales de la ventana, empalideciendo notoriamente exclama: ¡Un momento Delia! ¿Vos ves a ese hombre parado en la esquina de enfrente?

Delia Zoff: Yo veo a un hombre de capote negro y bastón. Sí, lo veo. ¿Qué pasa? ¡No me asustes!

Escritor: No, nada, nada, calma, ya pasó. ¿Segura que lo has visto?

Delia Zoff: Sí, querido, acabo de ver a un hombre de negro con bastón parado en la esquina de enfrente. Vamos, ahora sigue narrando lo que sucedió con esa joven…estoy intrigada.

Escritor: Discúlpame Delia, en otro momento la seguimos. Yo enseguida vuelvo.

En el momento que iba a retirarme veo que llega un lector conocido por mí, es el Dr. Miguel Ángel Franqueiro.

Hola Roberto, como está, ¿todo bien? -me dice con su habitual cortesía-

Sabe que estuve pensando en su propuesta para un cuento sobre un supuesto crimen. Imaginé una planta industrial, grande, compleja, en medio de la Cordillera. Allí conviven jerárquicos, obreros y personal de servicio. Es como un mini pueblo. Hay un sector de casas para personal directivo y unas viejas barracas donde, a veces, duermen empleados y obreros. Hay un comedor común que, en realidad, es como el centro de reunión del pequeño poblado. Todo transcurre con normalidad hasta que un día, de manera inexplicable, desaparece la ayudanta de la cocinera. Era una chica morena, alta, esbelta, muy simpática y cuidadosa de su persona. ¿Qué pudo haber pasado? desapareció en la soledad de la montaña. Sería un misterio a dilucidar. Si le parece un argumento valedero, seguiremos pensando.

En ese momento, la lectora Ada Corti, sentada en uno de los mullidos sillones ubicados en el lobby o vestíbulo del hotel, deja su lectura y dice: Me sigue resultando muy interesante la propuesta.

Una vez que hube respondido al saludo de Miguel le respondo: Miguel, ¿cómo está, tanto tiempo que no lo veo? Lo felicito por su imaginación. Sí, su argumento es válido, siempre y cuando la chica morena, alta y esbelta esté relacionada con el hombre del Capote negro y bastón, que es el punto central de esta novela interactiva. Quizá sea la Mujer del Capote negro y bastón y no el Hombre, vaya uno a saber.

En el momento en que el Escritor se retira suena su celular. Podríamos decir que es una llamada anónima hecha por WhatsApp, pues el mensaje es de una lectora que se identifica solo por su nombre: Norma. El Escritor piensa que sería interesante saber más sobre ella, piensa que es la persona que necesita para sus fines. Es que el audio que escuchó por el celular decía lo siguiente: “¿Por qué matar? Ya los terrícolas se matan bastante entre ellos”.

El Escritor está desconcertado, algo muy grave lo preocupa, no es solo porque no han llegado al hotel algunos lectores importantes en los cuales él confiaba, como ser Sara Graciela Ovejero, Analía Torós o Fabio Capogrosso, sino porque algo desconocido lo atormenta.

Adelanto de la Parte 3

“Hotel El Arcángel”

Ya todos los lectores convocados han desayunado, almorzado y cenado en el Hotel “El Arcángel”. Es entrada la noche de ese día lunes, los lectores Horacio Gómez y Lydia Castro organizaron una reunión de trabajo a las 22 horas en el Auditorio Central del hotel, sala con capacidad para más de doscientas personas. La sala está completa, el Escritor va a hablarles a los Lectores.

