Trentino hizo una enfática defensa de la tarea del Parlamento Patagónico

👁‍🗨 El presidente del Parlamento Patagónico, Emmanuel Trentino, aseguró al término de la tercera sesión ordinaria realizada en Bariloche que “no vamos a permitir que nuestros proyectos queden en los sueños de los justos”.

El fueguino, que preside este espacio desde que se retomaron sus actividades, dijo que “tenía el anhelo de cambiar ésto porque me habían informado que no funcionaba, que nadie me iba a responder los mensajes, que no nos íbamos a poder juntar. Pero todos nosotros, de a poco, iniciamos un proceso de recambio”.

Remarcó que “nuestra primera misión fue lograr un trabajo responsable, y lo hicimos con los cambios de reglamento para poder reunirnos de manera virtual, con voz y voto”.

Añadió que la segunda premisa fue “generar confianza sobre que esto iba a ser un trabajo mancomunado, serio y respetuoso, con el único objetivo de mejorar la vida de vecinas y vecinos de nuestra región”.

Trentino recordó la realización del primer encuentro de este Parlamento, tras un período de paralización de sus actividades, que tuvo lugar en Tierra del Fuego, y del segundo, desarrollado en Santa Cruz, que “fue el que nos dio el volumen, donde pudimos demostrar a los compañeros de las distintas provincias que realmente veníamos a hacer una tarea seria, con respaldo legislativo y que representaba a la mayoría de la región”.

“Entre las reuniones de San Cruz y Neuquén entendimos todos que debíamos darle volumen político, comenzando allí los procesos de encuentros, de viajes a Buenos Aires, de juntar horas de espera para que nos atiendan. Y finalmente logramos que lo hiciera el Presidente de la Nación, a quien le llevamos los mismos puntos que veníamos trabajando desde la primera sesión”, relató.

Más adelante citó que “luego iniciamos un nuevo proceso, con el fin de reformular los reglamentos internos y revalorizar al personal de planta que trabaja en el Parlamento Patagónico, con la creación de un Manual de Procedimientos”.

“También entendimos que no nos podíamos callar más, por lo que volvimos (a Buenos Aires) ya que entendimos que el móvil que nos faltaba eran los diputados y senadores. Pero nuestra premisa en insistir, persistir y resistir. Hoy no están acá, pero sepan que vamos a ir, que los vamos a convocar porque queremos trabajar en conjunto”, anunció.

El diputado provincial aseguró que “no vamos a permitir que los proyectos de este Parlamento queden en los sueños de los justos porque salen de los parlamentos de cada provincia, que son los representantes genuinos del pueblo”.

Continuando con la descripción de las actividades previas a este encuentro de Bariloche, mencionó que “redoblamos la apuesta y nos juntamos con 22 carteras nacionales para volcar la problemática que íbamos teniendo. Algunas cosas las fuimos resolviendo y comenzamos a levantar esta región que estaba olvidada por falta de credibilidad. Que hayamos ido a las seis provincias de la Patagonia es un producto del esfuerzo, la confianza y la convicción”.

Trentino entendió también que “esto no puede quedar en un ejercicio, tiene que militarse y trabajar en cada una de las legislaturas. Tenemos que convencer a los gobernadores que estamos para acompañarlos y no para contarles las costillas. No queremos hacer el trabajo de los senadores y diputados nacionales, sino -por el contrario- acompañarlos para empezar a cumplir los objetivos que nos plasmamos hace dos años”.

“Pero en algún momento la paciencia se acaba porque estamos esperando hace dos años resolver los problemas de nuestra gente, que es su gente”, sentenció y adelantó que “la Comisión de Labor Parlamentaria hará una agenda operativa para trabajar con gobernadores y vicegobernadores para concretar lo que, por legítimo derecho, es nuestro”.

Finalmente anunció que la próxima sesión ordinaria del período 2022 será durante los días 9, 10 y 11 de noviembre en Tierra del Fuego.

