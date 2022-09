Soledad Acuña: “El 70% de los chicos de quinto año se quiere ir de la Argentina»

🧿 La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, advirtió que los gremios docentes “tienen de rehén a los políticos” y acusó a Roberto Baradel, el jefe de SUTEBA -el sindicato bonaerense de maestros- de ser “parte del problema” del declive de la educación pública.

Pero el dato quizá más impactante, fue la revelación de que en una encuesta inédita realizada entre alumnos de quinto año de las escuelas porteñas, el 70% de los chicos reconocieron que, si pudieran, se irían de la Argentina. “Eso es ‘no hay futuro para mí en este país’. Esa desesperanza, esa incertidumbre, está generada por este gobierno”, afirmó Acuña.

Acuña indicó: «Me parece que es el momento de crisis política y económica más grande desde el 2001 a la fecha. Es un momento donde la economía está explotada, donde la inflación está descontrolada, donde no se sabe quién gobierna: si gobierna Massa, si gobierna Fernández, si gobierna Cristina. No sabemos cuáles son los sectores que tienen mayor poder de decisión, entonces no hay certeza sobre hacia dónde vamos. ¿El camino es el del Fondo Monetario? ¿El camino es el de arreglar con Estados Unidos? ¿El camino es el de pelearnos con todos y seguir la vía venezolana? No hay certezas, generando una incertidumbre enorme en la gente, con 50% de pobreza».

Además señaló: «Hace poco hicimos una encuesta que vamos a publicar en los próximos días a todos los chicos de quinto año de la secundaria: el 70% se quiere ir de la Argentina. Eso es no hay futuro para mí en este país. Esa desesperanza, esa incertidumbre, está generada por este gobierno, porque la economía está descontrolada, porque no hay certezas para poder invertir, para poder desarrollar un comercio, para poder vender».

«No hay certezas para poder garantizar que tus hijos van a aprender en la escuela, porque tampoco se la estamos dando, ni tampoco hay medidas que te garanticen seguridad, porque sabés que cualquier barrio puede ser tomado por un grupo de militantes que quieren tomar la calle», sostuvo.

En ese contexto manifestó: «Me parece que es el momento de mayor crisis, política, que intenta ser tapado por la cortina de humo kirchnerista, que es Cristina hablando de la autonomía de la ciudad, Cristina generando movilizaciones en Recoleta, Cristina insultando a una dirigente del PRO, mujer, sin ningún sentido».

Para Acuña, «todas esas son cortinas de humo, que lo que intentan tapar es la realidad de la inflación disparada, de la inseguridad, de la quita de subsidios y el tarifazo que va a significar para muchos argentinos. Del recorte enorme que se está haciendo en educación y mientras tanto Aerolíneas Argentinas sigue recibiendo todos los subsidios, todos los días, gastando como si nada, como si fuese una empresa eficiente. Todo eso atrás de una cortina de humo».

Al referirse a la vicepresidenta, la ministra de Educación porteña indicó: «Es una persona que no sabe no tener poder, que tiene miedo a ser ciudadana, nuevamente, que no cree en la democracia, no cree en los principios rectores de la democracia y que, insisto, está tratando de despegarse. La democracia se construye con sus instituciones y con sus reglas de juego, eso es la democracia. Ella no cree ni en las reglas de juego ni en las instituciones de la democracia, con lo cual, no cree en la democracia. Y está tratando de despegar su situación personal judicial y las medidas de su gobierno. Del gobierno que ella armó para llevar a las últimas elecciones, tapándolo con estas discusiones que no tienen sentido».

