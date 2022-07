Rodríguez Larreta: “En el volantazo del Gobierno es todo muy improvisado”

🧿 El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que observa con “mucha preocupación” los cambios de gabinete realizados ayer por el gobierno de Alberto Fernández.

“Vi el volantazo del Gobierno con mucha preocupación, es todo muy improvisado y falta un rumbo. No es un tema de personas”, aseguró Rodríguez Larreta durante su visita a La Rural, desde donde le mandó una señal al sector agropecuario.

“El campo tiene que saber cuál va a ser la perspectiva. Espero ver un plan, llevamos dos años y pico de gobierno y no hay un rumbo claro”, sentenció al referirse a la tensa relación que el oficialismo mantiene con los productores, sobre todo por la falta liquidación de los agroexportadores.

Es que sin señales claras del Gobierno sobre cómo se resolverá la crisis cambiaria, desde el campo siguen postergando la venta de granos ante el efecto negativo de la brecha con el tipo de cambio oficial.

Tanto para los exportadores y los corredores de granos, el mercado “está planchado” y se complica cada día más realizar operaciones de compra y venta de granos. A los problemas económicos y financieros del país, se sumó también el faltante de gasoil y la medida de fuerza que organizaron los transportistas autoconvocados, que impactaron en la comercialización. Al analizar el contexto, Rodríguez Larreta señaló que “es un momento difícil”.

Impresionante La Rural, te llena de energía y esperanza ver la potencia de la agroindustria, construida gracias a planificar, apostar por el país y pensar en el largo plazo. pic.twitter.com/6CIU0F5u2k — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 29, 2022

Al referirse a los recientes cambios en el gabinete y la creación de un superministerio comandado por Sergio Massa, el Jefe de Gobierno porteño dijo que ve “todo muy improvisado” y recordó que “hubo una Ministro de Economía que duró 3 semanas”.

“No sé a dónde vamos, acá más allá de las personas no es un tema de personas, es de un plan”, sostuvo sobre el reemplazo de Silvina Batakis, Daniel Scioli y Julián Domínguez por Sergio Massa. “La gente del campo tiene que saber cuál va hacer su perspectiva, cómo aumentar las exportaciones qué es clave, cómo vamos a ir liberando de impuestos a los sectores productivos, eso es lo que importa más que el cambio de nombre de figuritas”, agregó.

Rodríguez Larreta insistió en que los empresarios no invierten porque “no hay rumbo claro” a pesar de que ya han pasado casi tres años de gestión: “Espero ver un plan porque no sabemos para dónde vamos y así es como la gente no invierte”.

Su segunda vista a la exposición de La Rural, luego del corte de cintas inaugural, se dio una semana después del cuarto paro nacional que realizó el sector, en rechazo a la actual política agropecuaria y frente a la preocupante situación que deben enfrentar los productores para poder desarrollar su actividad diaria.

“Tenemos que terminar con esta grieta, con las peleas. Pero para eso hay que hacer un plan, ponerse de acuerdo y mantenerlo. Primero no hay que desconocer que el Gobierno lo conduce el Presidente de la Nación, que hasta ahora no mostró vocación de diálogo, pregúntenle al campo. Son todas improvisaciones, cambios de rumbo. Todos los cambios, no ayudan nada, necesitamos certidumbre, como hicimos en la Ciudad. No hay soluciones mágicas”, recalcó Rodríguez Larreta.

Y concluyó: “Yo no creo que esto sea un tema de personas, no creo que sea porque cambies una persona de un lugar a otro, todas partes del mismo equipo que ya estaban en el Gobierno. Acá lo que importa, lo que se necesita es tener un plan y un plan federal, o sea que defina qué se produce, qué se puede exportar, qué es lo que va a generar laburo en cada región del país”.

