Polémica en Regina: cuestionan a Orazi por pagar el seguro de su auto con fondos municipales

👁‍🗨 Concejales del Frente de Todos y vocales del Tribunal de Cuentas de Regina, cuestionaron una disposición municipal que autorizó el pago del seguro del vehículo particular del intendente Marcelo Orazi con fondos del municipio.

La disposición N° 1947, dictada el 20 de mayo que lleva las firmas del secretario de Gobierno, Guillermo Carricavur, y de la secretaria de Economía y Finanzas, Mirta Sánchez, argumenta que ante la falta de vehículos municipales, el intendente dispone de su vehículo particular para realizar gestiones.

A partir del conocimiento de la disposición municipal, el concejal Hugo Cerda, del bloque del FdT, presentó un proyecto de comunicación para solicitar al ejecutivo la baja de la autorización de pago del seguro del vehículo particular del intendente. A su vez vocales del Tribunal de Cuentas, pidieron informes a la contadora municipal, a la secretaría de Economía y Finanzas y la intervención del Fiscal Municipal.

Por la disposición, el Departamento Ejecutivo, autoriza “la contratación directa con Experta Seguros SAU” y pago de $43.131 que saldrán el presupuesto municipal.

En los considerandos, apuntaron que debido al «estado del Parque Automotor y la escasez de unidades disponibles, no es posible que el señor intendente haga uso de unidades oficiales para desarrollar las tareas inherentes a su función”. Y agrega que Orazi hace uso de su vehículo particular para realizar “actividades dentro de la localidad o en otros puntos del país que requieran su traslado laboral”.

Por su parte, Cerda señaló que lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo “entra en un terreno gris. No existen antecedentes de que el municipio se haga cargo de un seguro de un vehículo particular; otros intendentes han estado en una situación similar, sin embargo no reclamaron el pago de un seguro de su vehículo para cumplir con sus funciones”.

Remarcó además que la disposición tampoco es clara, porque si bien establece la autorización para el pago del seguro, no se indicó si el monto corresponde a un pago mensual o anual; ni tampoco es posible determinar durante que tiempo el vehículo está a disposición de la gestión municipal.

En este sentido solicitó se derogue la disposición y que al mismo tiempo se abstenga “de realizar cualquier modificación presupuestaria que signifique un aumento de la misma para el pago de gastos particulares”.

Agregó finalmente que “el pago del seguro del vehículo particular del señor intendente por parte del erario municipal es por demás reprochable, atento a que no hay justificación alguna. No hay disposición, decreto ni ordenanza que incorpore el vehículo particular de los funcionarios al Parque Automotor municipal de manera permanente o transitoria mientras dure sus funciones”.

0