Moreno dijo que el gobierno de Alberto Fernández “es peor que el de Macri”

🧿 El precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, Guillermo Moreno, celebró el Día de la Industria con una visita a la planta de Taranto, en La Plata, donde apuntó al presidente Alberto Fernández y consideró que su gobierno “es peor” que el de Mauricio Macri.

El ex funcionario indicó: “Estoy muy satisfecho, fundamentalmente porque nosotros, los peronistas sabemos que no se maximiza la producción nacional y la competitividad desde la lucha de clases o priorizando los conflictos, si no que lo que hacemos es mejorar sistémicamente el aparato productivo que necesita la armonía entre la capital y el trabajo”.

Al respecto, continuó: “Eso es lo que estás viendo en Taranto y no es casualidad que en La Plata hayamos puesto como cabeza de lista a un empresario, pero también nos acompaña en esta patriada como segunda candidata una representante de las 62 organizaciones peronistas, que es precisamente la armonía entre el capital y el trabajo”.

Moreno dijo además: “No hay posibilidad de hacer un país competitivo si no hay una armonía entre el capital y el trabajo y eso es peronismo puro, no es ni marxismo ni liberalismo, te dejo afuera el Frente de Todos y te dejo afuera Juntos porque esos no tienen ni doctrina, le preguntaron al Presidente cuál era la doctrina de su gobierno y dijo ninguna, no tenemos doctrina”.

Por último, al apuntar al jefe de Estado, indicó: “Los peronistas nunca pensamos que podría haber un gobierno peor que el de Mauricio Macri, pero apareció Alberto Fernández y todos los indicadores son peores. Cualquier hombre se da cuenta de que estamos peor. Era impensable pensar que podíamos estar peor, pero estamos peor”.

