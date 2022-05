Minor: “El contexto inflacionario nacional dificulta cualquier recomposición salarial”

👁‍🗨 El Gobierno de Río Negro definió el monto para el ítem salarial destinado a todos los escalafones y agrupamientos de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario provincial (SPP). Betiana Minor, ministra de Seguridad y Justicia provincial, dijo: “En el día de ayer (jueves) desde el Gobierno se emitió un ítem con aquello que se va a pactar con los sueldos de mayo, que ya corresponderá a los haberes de abril, de esta manera se aseguró que se va a recomponer el salario del personal policial y penitenciario en todos los escalafones, en todos los agrupamientos”.

La funcionaria explicó al respecto: “Este ítem específico es para el reconocimiento de la labor de la fuerza de seguridad, se incorpora al recibo de sueldo, es un porcentaje referido a la designación de grado, de la jerarquía, eso es permanente, remunerativo-bonificable. Al ser de esa manera tiene relación con el sector pasivo de la institución, para que todo aumento se traslade también a los retirados y en este caso intentamos hacer una recomposición para el personal policial, que luego se irá reajustando en relación a los próximos incrementos del personal de la administración pública, sobre el valor del punto policial que también de esta manera se irá implementando en la escala salarial”.

Consultada sobre qué es el punto, a través del programa “Agenda” que se emite por El Cordillerano Radio (93.7) y conducen Antonio Zidar y Daniela Lucero, respondió: “La grilla policial tiene algunas particularidades, el punto policial rige para generar aumentos en distintos ítem y en distintas escalas que tiene la grilla policial, que es una grilla bastante compleja. Por qué se decide hacer esto y no se decide en referencia al punto policial, porque si hacemos esto en la grilla policial sucede que hay un gran achatamiento en las jerarquías inferiores. Por eso se decide, con el objetivo de llegar a un mínimo, dentro del contexto inflacionario y de la Provincia para poder ser abordado y afrontado por la Provincia, entonces se decide crear este ítem que es un un ítem en el porcentaje del empleados, es decir que también tiene una movilidad permanente en relación a los aumentos que se fijen desde el Estado con respecto al resto de los empleados estatales. Entonces esos aumentos que se fijen también irán al punto policial y se mueven todas las jerarquías en cuanto a la escala salarial. Todo pensando en el beneficio de los empleados y en la diagramación de la grilla”.

Sobre cuánto gana un policía, señaló: “Hoy de bolsillo, un agente recién ingresado estaba en $65.000 y nos vamos a $85.000 de mínimo para un ingresante de agente del escalafón de seguridad, tanto para el policía de Río Negro como para el agente penitenciario y también se incrementa el piso mínimo para el técnico administrativos ingresante. Luego de ahí se sigue incrementando toda la escala salarial”.

Policías en Bariloche dicen que buena parte de los ingresos se van en alquileres. La funcionaria refrió sobre dicha problemática: “Bariloche presenta ciertas complejidades en cuanto a la vivienda que tiene que ver más que nada con una ciudad grande, que tiene un gran movimiento turístico y es muy complejo el tema habitacional. Es algo que estamos viendo y estamos trabajando por parte de la Policía de Rio Negro y del Servicio Penitenciario para intentar alternativas que son complejas para una ciudad con tanto movimiento turístico y con tan poca oferta para poder colocar en el lugar correspondiente al personal policial. Se hacen gestiones para buscar alternativas al respecto”.

Sin embargo, por el momento la oferta mencionada por Minor no ha conformado, se deduce que se necesitaría un interlocutor concreto y con cierta representatividad. Allí la funcionaria informó: “Hace dos días el jefe de Policía, que es el interlocutor ante el resto del personal policial, convocó a todo el personal de todas las jerarquías, de todas las regionales a presentarse en Viedma, tuvieron una reunión extensa de casi 5 horas donde todos los empleados pudieron expresarse sin distinción de rango, cada uno planteó sus necesidades que tenían que ver con lo económico, es totalmente atendible, tenemos que comprender que estamos en un proceso inflacionario que desborda los límites de cualquier administración provincial, la cuestión inflacionaria es a nivel nacional y no es sencillo resolverlo para las provincias, una situación compleja donde cualquier ofrecimiento que se pueda ofrecer siempre va a ser escaso y que el índice de precios no deja de aumentar, en relación por ejemplo a los alimentos. Entonces el Estado está haciendo el mayor esfuerzo para un compromiso real que pueda ser pagable todos los meses en los primeros días del mes como se viene haciendo en forma permanente”.

Asimismo explicó que “hay un compromiso de seguir acompañando y el diálogo tiene que ser a través de la jefatura de Policía que es el representante válido para nosotros. Hay una escucha permanente y directa. El resto de los interlocutores, cuando no pertenecen al personal policial no tienen representación para nosotros. No es un diálogo idóneo, no pertenecen a la institución. Hay algunas personas que quizás hoy están movilizando en relación a algún reclamo, pero no pertenecen al personal policial, han sido cesanteados de la institución y después con el personal retirado nosotros tenemos una mesa de diálogo institucionalizada por el Estado, hoy con ellos tendremos una nueva reunión” y agregó que “estamos trabajado con el personal retirado desde la Función Pública con una mesa técnica que tiene que ver con la zona Austral, que la trabajamos con el Ministerio, con la Fiscalía de Estado. Hay canales institucionalizados de diálogo con el sector pasivo y a través de la jefatura de la Policía que es la representación de todos los empleados, con contacto abierto con todo el personal”.

Con respecto a la conformación de un supuesto Consejo del Personal Policial que surgió en General Roca, sostuvo que “no es un Consejo que tenga una constitución formal, me parece que por ahí corresponde a situaciones existentes en otras provincias, donde incluso una persona que no es parte de la institución plantea esa modalidad. Es un Consejo que no sabemos por quién está integrado, no los conocemos, obviamente es un Consejo que de existir debería ser conformado por personal activo, pero hoy no sabemos quiénes son, quiénes los representan, incluso no sabemos quién es el interlocutor, son personas que no forman parte de la institución, con lo cual no hay un diálogo que podamos tener con ellos. La escucha siempre está abierta, obviamente que las necesidades que plantea el personal son altamente atendibles, tenemos que entender que en este contexto social debemos intentar sostener el salario de todo el personal de todo la Provincia y vamos a seguir trabajando en todas las transacciones que debemos tener directa o indirectamente con el personal policial”.

Dicen distintos uniformados: «Si no hablan nuestros familiares o aquellos que están cerca nuestro, nosotros no podemos hablar porque tenemos miedo a que nos sancionen». Allí reiteró: “Hubo una escucha muy abierta en los últimos días, ha sido muy interesante para la institución, ha participado gente de todas las regionales, de todas las jerarquías, sin distinción y todos se han podido expresar de forma muy abierta, sin ningún tipo de represalia o sanción, es más, estuvo el jefe delante de esa reunión”.

En el mismo rumbo, se expreso al decir: “De cualquier manera, el reglamento disciplinario es algo que conoce todo el personal policial y penitenciario que tiene que ver por qué deben estar encuadrados dentro de ese reglamento, en este caso en particular fue un diálogo totalmente abierto, donde el jefe de Policía nos trasmitió cada uno de los sentires de cada uno del personal policial. Esto es una recomposición que el Gobierno presenta con el objetivo para seguir luego mejorando con la pauta que se cierre para el personal policial. Todo con la finalidad de paliar esta situación que afecta todo tipo de planificación que cualquiera pueda hacer para la recomposición salarial, porque la situación inflacionaria del país es muy compleja”.

Por último, Betiana Minor, sobre el tema exclusivamente salarial, sostuvo: “Justamente es un reclamo solo salarial, todos los planteos que se hicieron hasta el momento y todos los pedidos que se hicieron tienen que ver netamente con la parte salarial y económica que se plantea en muchos niveles y en muchos sentidos, como se plantea en otras provincias, donde se viven situaciones similares que tienen que ver con el contexto inflacionario, tienen que ver con la realidad del país, eso no escapa a ninguno, no escapa a la realidad. Creo que es un esfuerzo importante que hace la Provincia para poder afrontar los sueldos, seguir pagando siempre del 1 al 5 y en eso seguir trabajando con el sector, acompañando, escuchando, desde la jefatura de Policía como representante del personal”.

