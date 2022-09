Marcha de velas en Plaza de Mayo contra el ajuste en discapacidad

馃Э El conflicto con las prestaciones para las personas con discapacidad y el retraso en los pagos a los prestadores de los servicios devengados se tradujo en una marcha masiva de velas que comenz贸 en la noche de este viernes en el Obelisco y que luego cop贸 la Plaza de Mayo. Tambi茅n se replic贸 frente a la Quinta de Olivos e incluso en varias provincias, como C贸rdoba y Santa Fe.

芦Sum谩 tu vela o tu antorcha para mantener viva esta lucha. Una luz por la discapacidad. Que nadie silencie esta lucha. Que nadie vulnere un solo derecho m谩s禄, reza la consigna que se difundi贸 en las redes sociales para potenciar la convocatoria.

Alrededor de las 21, varios videos de la movilizaci贸n comenzaron a circular en Twitter. Todos ellos, con los siguientes hashtags como denominador com煤n: #NoAlAjusteEnDiscapacidad, #MassaAjustaALosDiscapacitados y #DiscapacidadEnEmergencia.

Tanto en las pancartas como en las redes, uno de los principales apuntados fue el ministro de Econom铆a, Sergio Massa, que se encuentra en Estados Unidos. Este viernes, el expresidente de la C谩mara de Diputados se reuni贸 en Houston, Texas, con los principales referentes de las empresas petroleras.

芦Nos dicen que est谩 todo solucionado y pagado, pero es mentira, todav铆a los prestadores del pa铆s no est谩n percibiendo sus haberes, o lo hacen de manera parcial, y las deudas atrasadas a煤n no se abonaron禄, se quej贸 Marcela Kriskovich, una de las referentes de la lucha.

Y complet贸: 芦Pero no estamos solamente por los haberes, sino tambi茅n por las personas con discapacidad, ya que son los derechos de ellos los que est谩n siendo vulnerados禄.

D铆as atr谩s, con una carpa blanca de fondo, centenares de manifestantes, entre familiares de personas en situaci贸n de discapacidad, transportistas, kinesi贸logos, terapeutas, psicopedagogos, fonoaudi贸logos y docentes se expresaron en la Plaza de Mayo con proclamas 芦para frenar el ajuste禄 en el 谩rea y exigir el pago de prestaciones atrasadas.

鈻 Reclamo en el Congreso por el ajuste en discapacidad

La Comisi贸n de Discapacidad de la c谩mara de Diputados recibi贸 el mi茅rcoles pasado a organizaciones y familiares de damnificados, debido al conflicto con las prestaciones para las personas con discapacidad y el retraso en los pagos a los prestadores de los servicios devengados.

芦Hay un ajuste brutal que estamos viviendo. El sistema de prestaciones b谩sicas de discapacidad esta completamente vaciado, no est谩n funcionando la mayor铆a de prestaciones a nivel nacional, no se est谩n dando los certificados de discapacidad, no se est谩n aprobando disciplinas ni horas de las personas con discapacidad, los presupuestos se est谩n ajustando a帽o a a帽o禄, expresaron desde la Asociaci贸n Civil de Prestadores Unidos.

Desde la entidad remarcaron la idea del 芦ajuste禄 y se帽alaron que no se trata de una 芦subejecuci贸n del presupuesto禄, tal como expresaron desde el Gobierno nacional.

Adem谩s, apuntaron a la figura del ministro de Econom铆a, Sergio Massa, a quien responsabilizaron por no haber enviado 芦los fondos para el fondo solidario de redistribuci贸n que pague los fondos que tiene que pagar禄.

芦Desde el Gobierno dicen que no es un ajuste y un recorte, lo viven insistiendo y queriendo remarcar esto, pero hay una Agencia Nacional de Discapacidad que no funciona si no cambian la parte del directorio禄, agreg贸 Daniel Masuzzo, de la Uni贸n de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y miembro de la Asociaci贸n Civil de Prestadores Unidos.

