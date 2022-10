La ministra de Trabajo Kelly Olmos se pronunció contra los bloqueos en empresas

🧿 La nueva ministra de Trabajo de la Nación, Raquel «Kelly» Kismer de Olmos, habló sobre los métodos que implementaron ciertos gremios en la pugna salarial para hacer presión a la hora de sentarse a negociar y en particular, sobre los bloqueos en empresas por parte de empleados, remarcó que no los apoya porque se trata de una metodología que utiliza la violencia. «Me parece que el bloqueo es una instancia que resulta violenta y que no puede ser algo ordinario», sostuvo.

Consultada en radio El Destape sobre la posición del Gobierno con respecto a los acuerdos paritarios que ocasionaron paros y reclamos desde distintos sectores en los últimos meses, como el caso de Neumáticos, Camioneros, controladores aéreos y el abastecimiento de garrafas. La funcionaria que llegó al gabinete de Alberto Fernández en reemplazo de Claudio Moroni señaló que el ministerio busca «apoyar que el acuerdo recupere capacidad adquisitiva y que se pueda también ganar algún punto».

En ese sentido se refirió a los pedidos de paritarias de 120% o 130% de algunos sectores: «Lo que no podemos es generar un nivel de ajuste que también sea excesivo en el impacto de la reproducción del costo de vida. Puede ser justo para los trabajadores de ese sector, y uno no puede decir si es justo o no porque todo a lo que puede acceder un trabajador se lo merece y más también. El tema es que dada la heterogeneidad, hay sectores que avanzan sobre la dinámica inflacionaria tienen que entender que no es solidario con los que quedan atrás».

Por lo tanto, agregó que «hay que encuadrar todo en una posibilidad en las que los trabajadores puedan recuperar derechos y tener una vida digna, pero en un marco en donde el bienestar general esté presente. Todos tenemos que ser responsables de cual es la construcción que estamos haciendo».

«Mi opinión es que los trabajadores y los empresarios tienen que negociar», señaló. «Las paritarias son algo que el peronista reivindica. Siempre respetamos esa institución en los peores escenarios, pero cuando esas situaciones entran en una tensión que excede la paz social tenemos instrumentos como la conciliación obligatoria y la capacidad de diálogo para resolverlos».

Más tarde, se le preguntó sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y sobre cuándo se reunirá para tratar ese tema, la ministra dijo que «tiene que ser en noviembre, dentro de la primera quincena». «En noviembre tiene que convocarse al Consejo del Salario Mínimo, y deberá incrementarse», sostuvo.

Asimismo, hizo referencia a la última actualización del monto del Salario Mínimo Vital y Móvil que se ubicó en $54.550. En ese sentido, manifestó que «la posición del Ministerio de Trabajo está con los trabajadores», y que en particular el tema del salario mínimo «impacta de sobremanera en los más postergados, en los trabajadores informales».

No obstante, indicó que lo importante es «quebrar la inflación» porque si no «los trabajadores siempre van a perder».

