La «diputada viajera» de JxC dijo que su presencia «no cambiaba la votación»

🧿 En el programa de Eduardo Feinmann «Alguien tiene que decirlo», que se emite por Radio Rivadavia, la diputada por el espacio UCR Evolución Gabriela Brouwer de Koning, expuso su estado de ánimo respecto a su polémica ausencia en la cámara debido a un viaje a Disney: «La verdad no estoy para nada bien, no ha sido para mí una cuestión que me haya resbalado. Estoy muy angustiada, es una situación muy difícil para mí. Quienes me conocen saben que soy una persona muy responsable y obviamente esto no me resbala en absoluto. Estoy sin ánimo de justificar o de argumentar este tema del viaje, si merece contar qué pasó».

Brouwer relató la historia de cómo llegó a tomar la polémica decisión: «Este viaje estaba programado desde hace dos años y medio atrás, lo programamos por la pandemia y terminó definiéndose para un 16 de diciembre porque sino se perdía, ese día coincidió con la sesión de presupuesto. No pensaba viajar porque parecía que se iba a votar cuarto intermedio, que se pasaría todo a la semana posterior, pero hubo un giro a último momento de la sesión que fue cuando se votó. Después de estar 36 horas sin dormir, se votó y se terminó, yo pensé que mi tarea legislativa había terminado, la voluntad por la cual el pueblo me eligió la cumplí».

«Lo único que siento es pedirle disculpas a la gente que confió en mi porque con esto se ha visto defraudada, no están confiadas en lo que hago, y lo entiendo porque en ese sentido no soy hipócrita. Por eso no estoy bien para nada, estoy contando esto porque me pidieron explicaciones y las estoy dando», expresó la diputada, quien dejó su cargo de concejal de Río Tercero para asumir su banca legislativa.

Ante la consulta sobre la posibilidad de dejar su lugar en la Cámara de Diputados, Brouwer fue contundente: «La verdad es que no pensé en renunciar. Sé que fue el error más importante políticamente que he tenido, he aprendido con esto y ahora me dan más fuerzas para redoblar todo mi trabajo y tratar de resarcirlo».

Y agregó que el polémico viaje no fue una decisión intempestiva sino que su bloque «estaba anoticiado de mi situación y todo lo relacionado con el viaje; yo ingresé una nota escrita en la que manifestaba que no iba a estar presente en la sesión».

0