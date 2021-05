Gastronómicos reclamarán por los temporarios con una huelga de hambre

El secretario general de UTHGRA, Nelson Rasini, informó que comenzarán los reclamos por los trabajadores temporarios. Aseguran que solo contaron con un mínimo acompañamiento en algunos meses del año pasado.

Rasini explicó: “tenemos que terminar esta situación porque no hemos logrado ser escuchados. El año pasado, en marzo arrancamos con diferentes acciones gremiales. Logramos un pequeño acompañamiento en el momento del turismo de invierno que llegó para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Y para el Turismo Estudiantil que se extendió hasta noviembre y diciembre. Y desde ese momento los compañeros han quedado sin ningún tipo de ayuda a pesar de las distintas gestiones realizadas por el gremio”.

Indicó que “se han hecho llegar permanentemente nuestras solicitudes a Buenos Aires. Desde enero estamos diciendo que al no haber reactivación necesitamos un acompañamiento para los compañeros. No nos olvides que el sector estudiantil que pudo reactivar no alcanzó el 8%. Con estos compañeros llevamos más de un año de lucha en donde el acompañamiento ha sido muy poco. Fue un acompañamiento de 6 meses y después nada. Ni siquiera está la posibilidad de trabajar en otras actividades. Realmente agotamos todas las instancias”.

Comentó que “fuimos recibidos por el ministro de Turismo, Lammens. Y también fuimos recibidos por el vice ministro de Trabajo, Girón. Les hicimos toda una descripción de lo vivido el año pasado por nuestros compañeros temporarios. Lamentablemente, hasta la fecha no tenemos respuestas. No podemos seguir día a día diciéndole al temporario que estamos gestionando y estamos esperando”.

Manifestó que “nuestros compañeros están pasando hambre. Y ahora se suma el frío. La situación es insoportable. Ya tomamos una decisión. A partir del lunes 24 realizaremos una huelga de hambre. Hablamos con el intendente para poder utilizar la sala de prensa del Municipio. Iremos viendo como será la modalidad y cuantos seremos los que van a comenzar con esta medida. Como corresponde, los dirigentes gremiales estarán a la cabeza del reclamo. Esto no lo hacemos para buscar un rédito. Lo hacemos por los compañeros que están desesperados y que están necesitando una acción gremial. Creo que es una medida muy acertada”.

Sostuvo que “el lunes arrancaremos la huelga de hambre. No sabemos cuánto tiempo durará la medida. Dependerá de la respuesta que tengamos. Es lamentable llegar a esta situación. Pero estamos con la conciencia tranquila porque agotamos toda posibilidad de gestión. Logramos llegar a dos ministros de la nación y no obtuvimos respuestas. Así que no tenemos más opciones”.