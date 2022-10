Fruticultura y la Federación de Productores evaluaron la situación del área

👁‍🗨 El Ministerio de Producción y Agroindustria, a través de la Secretaría de Fruticultura de Río Negro, mantuvo un encuentro con la Federación de Productores y las cámaras que la componen a lo largo y ancho de la provincia. Durante la reunión se hizo un balance de las acciones impulsadas por el gobierno provincial para promover la actividad frutícola y se evaluaron necesidades del sector, de cara a una nueva cosecha.

El encuentro, que se realizó en Allen, estuvo encabezado por el secretario de Fruticultura, Facundo Fernández, el subsecretario, Pablo De Azevedo, el presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández; y los presidentes de las cámaras de fruticultores que son parte de esa entidad madre.

“Fue una reunión muy productiva, hicimos un análisis de los temas que venimos trabajando junto a los productores desde principios de la emergencia económica agropecuaria del año pasado, por las heladas tardías. Hubo un balance de los financiamientos, de la situación actual al cierre del año productivo y de la cosecha que viene, poniendo sobre la mesa nuestra visión como provincia y recibiendo el intercambio de lo que ellos ven como productores”, señaló el secretario de Fruticultura.

Se abordaron temas de la agenda en curso del sector, se renovaron otros para el fin de la temporada 2022 y el principio de la que viene. “Uno de los más relevantes y recurrentes tiene que ver con que hoy el tipo de cambio estacionado hace que los esquemas no sean rentables por más que uno agudice todos los recursos para poder ser eficientes produciendo. Hoy, con un dólar como el que tenemos, el fin del negocio de la pera seguramente no sea rentable y tenemos por delante una cosecha voluminosa, con una floración muy abundante. Si el tipo de cambio no se dispara o no conseguimos herramientas para paliar el incremento de costos que tiene la mano de obra intensiva, va a ser una temporada en la cual no va a haber rentabilidad”, agregó Fernández.

La reunión repasó todas las líneas de financiamiento que el Gobierno Provincial viene poniendo a disposición de la actividad con el objetivo de que los beneficios lleguen a cada rincón de Río Negro, desde sistemas de riego, mallas antigranizo, renovación de maquinarias, agroquímicos y el capital de trabajo que se consiguió para los 576 productores que sufrieron daños por heladas. En cada programa hubo importantes porcentajes de incrementos para continuar acompañando al sector productivo.

Fernández dijo además: “Estamos trabajando para llegar a cada rincón. La fruticultura no es sólo fruta de pepita en el Alto Valle sino que tenemos que llegar a Río Colorado, al IDEVI, a todos los lugares y las producciones frutícolas para que todos tengan acceso a nuestras herramientas”.

