Florencio Randazzo: “Hay una crisis moral en la Argentina”

馃Э El candidato a diputado del partido “Vamos con vos”, Florencio Randazzo, estuvo en el A24 donde se refiri贸 a las propuestas de campa帽a de cara a las pr贸ximas elecciones 2021.

“La pol铆tica ha tenido una gran responsabilidad en la conducci贸n del pa铆s”, comenz贸. Y dispar贸: “Cuando la palabra no tiene valor, da todo lo mismo y trabajar o no trabajar es igual es grave. Hay una crisis moral en la Argentina”.

En referencia a la foto de Olivos, Randazzo expres贸: “Creo que era un da帽o tremendo la actitud del presidente porque la credibilidad es importante. Eso le da un deterioro enorme”. En ese sentido, le pidi贸 a la ciudadan铆a que “en septiembre vaya a votar para terminar con el fracaso pol铆tico”. Diferenci谩ndose del Frente de Todos, indic贸: “Yo siempre honre la palabra. Todo lo que toque lo transforme”.

En cuanto al video de la docente kirchnerista que fue apartada de su cargo y los gremios docentes, dijo: “Hay que recuperar la educaci贸n p煤blica. La educaci贸n debe ser un servicio esencial. No se puede permitir m谩s un paro. Hace a帽os que la educaci贸n p煤blica se viene deteriorando. No hay voluntad pol铆tica de hacer la educaci贸n esencial”. Y aclar贸: “El peronismo era producci贸n. Era educaci贸n para igualdad de oportunidades. No puede faltar internet en los colegios. Las escuelas no deben ser solamente comedores”.

Los gritos de un adulto a los pibes no son un "debate formidable". Eso se llama maltrato. Despu茅s de la fiesta en Olivos, esta es otra muestra de que tenemos un presidente con los valores totalmente distorsionados. — Florencio Randazzo (@RandazzoF) August 27, 2021

Por otro lado, Randazzo se explay贸 sobre algunas de sus propuestas: “En materia de educaci贸n. Se terminaron los paros en las escuelas. No dudo que el reclamo de los docentes no sean justos pero no se puede tener a miles de pibes sin clases. Hay que discutir los contenidos”.

Sobre la situaci贸n del trabajo en el pa铆s, analiz贸: “la Argentina necesita tener una ley exclusiva que permita al 51% poder trabajar de manera formal”. Y a帽adi贸: “Quienes tienen trabajo en la formalidad no se le tocan los derechos. A los que est谩n en la informalidad, darle trabajo”.

En el final de la entrevista, remarc贸: “No votemos lo mismo si queremos que los resultados sean otros. Quienes se sienten decepcionados de este gobierno tienen que votar otra cosa. Hay que salir del fracaso. Iniciar otro camino”.

