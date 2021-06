En modo K, Guzmán pidió “profundizar” los lazos comerciales con Rusia

En medio de las presiones del kirchnerismo para que aplique políticas más heterodoxas en materia económica, Martín Guzmán continúa profundizando el viraje discursivo de los últimos días al destacar la necesidad de avanzar en la profundización de los acuerdos entre Argentina y Rusia, como forma de garantizar un esquema de relaciones multilaterales más volcado hacia la cooperación internacional.

”Necesitamos construir un multilateralismo más ágil que ofrezca soluciones. Si no vamos por ese camino, los países se verán obligados a desarrollar diferentes tipos de relaciones bilaterales que conducirán a una especie de entorno global no cooperativo que no jugará a favor de resolver los problemas que enfrenta la humanidad”, dijo Guzmán durante su participación virtual en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, publicó la agencia de noticias Télam.

En ese sentido, el ministro destacó que la Argentina espera “continuar fortaleciendo los lazos con Rusia y colaborar en la construcción conjunta de las condiciones necesarias para una respuesta multilateral exitosa a la situación sin precedentes que enfrenta el mundo hoy”

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) se celebra desde 1997 y, desde 2006 se organiza con el patrocinio y la participación del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. En los últimos años, este foro se convirtió en un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales para Rusia, mercados en vías de desarrollo y el mundo en general.

Durante su exposición, Guzmán destacó ante el foro que “se enfrenta una infinidad de problemas que han sido consecuencia de reglas globales que no han jugado a favor del desarrollo de las sociedades”.

“Hoy tenemos problemas a la hora de resolver las crisis macroeconómicas, a la hora de crear las condiciones para explotar el potencial del desarrollo tecnológico. También tenemos problemas en términos de aumento de la desigualdad en muchos países del mundo y enfrentamos la adversidad del cambio climático, que está obstaculizando el desarrollo del planeta”, dijo el ministro.

Por eso agregó: “Necesitamos construir un multilateralismo más ágil que ofrezca soluciones. Sabemos lo que pasa si no vamos por ese camino: los países se verán obligados a desarrollar diferentes tipos de relaciones bilaterales que conducirán a una especie de entorno global no cooperativo que no jugará a favor de resolver los problemas que enfrenta la humanidad hoy. Y hay acciones concretas que podrían adoptarse para mejorar la situación global*

Con respecto a las relaciones entre Argentina y Rusia, Guzmán destacó que estos “son tiempos difíciles en los que se han fortalecido los lazos entre nuestras naciones”. “Ha sido muy importante para la relación entre Argentina y Rusia que Argentina pudiera acceder a la vacuna Sputnik V. Esto también ha sido importante para América Latina”, aseguró.