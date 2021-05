El presidente de la FEERN señaló que “estamos peor que en el 2020”

El titular de la Cámara de Comercio de Las Grutas y presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), Walter Sequeira, señaló que “estamos peor que en el 2020” por el impacto de la segunda ola de COVID y las medidas restrictivas que afectan a comercios y PyMEs considerados no esenciales. Indicó que “requerimos un plan de contingencia, un auxilio financiero, impositivo y previsional” porque “la situación es muy difícil”.

Sequeira afirmó que “es una vergüenza que tengamos que ir escondidos a trabajar”, en alusión a los rubros que en este periodo de nueve días los alcanza la restricción de no tener que abrir sus puertas.

Sequeira reiteró no obstante que no están de acuerdo con la diferenciación de actividades esenciales y no esenciales, “todos somos esenciales y hay una parte de la política que en un año no entendió nada de esto, que no entendió que hay 100 mil negocios cerrados al igual que más de mil hoteles”.

Criticó además que “esquivan las mesas de consenso, las mesas de diálogo público-privado”.

Expresó que avalan a los autoconvocados, más allá que las instituciones están reclamando, “está bueno que salga todo el mundo a reclamar porque todos somos esenciales”. “Porque no hay diálogo con los representantes del sector privado, están los autoconvocados”, mencionó.

Dijo que a partir del 31, una vez que termine el actual DNU, “todo el mundo va a abrir sus puertas, en todas las ciudades, Bariloche, Roca, van a salir a trabajar”, no se van a aceptar continuidad de restricciones a los negocios considerados no esenciales, al igual que “se debe extender el horario de atención por lo menos a las 19 y los lugares gastronómicos tienen que poder trabajar”.

Considero que hay que seguir concientizando a los ciudadanos en la medidas de bioseguridad, pero el estado está en falta porque en todo este tiempo de pandemia no se hizo la infraestructura sanitaria de terapia intensiva ni en San Antonio, ni en la Región Sur “y por eso todo va a Viedma y colapsa”.