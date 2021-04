El presidente de la AEHGB dijo que “prohibir no es el camino”

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche,Claudio Roccatagliata, se refirió a las recientes medidas que comenzaron a regir en el país. Señalaron que una posible prohibición de actividades “crea muchos perjuicios económicos y sociales. Hay una fuerte voluntad de las autoridades, tanto provinciales como municipales, de mantener la actividad y nosotros confiamos en eso”.

Roccatagliata agregó: “Creemos en el trabajo que hemos hecho hasta ahora en conjunto, de cumplir todos los protocolos y ajustar lo que sea necesario”, destacó. ” Hemos demostrado que en verano fue posible, hemos generado trabajo y lo queremos seguir haciendo”.

El presidente de la AEHGB aseguró: “Estas medidas nacionales surgen por un desconocimiento de la situación; de cómo se trabaja. No saben que los establecimientos cuando están habilitados, controlados y cumpliendo los protocolos no son el vehículo de contagio, sino que se da en las reuniones que no son controladas, en las famosas juntadas, en las fiestas clandestinas. Por eso insistimos en que el camino de la prohibición no es el efectivo, sino que crea muchos perjuicios económicos y sociales. Luego de un año de estar prohibidos o limitados, no podríamos seguir sosteniéndonos; no hay empresa que aguante. Necesitamos que las vacunas lleguen para que la población comience a recibirlas y esté inmunizada”.