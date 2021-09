Efecto PASO: el riesgo país cae 100 puntos

🧿 Los mercados bursátiles se hacen eco de los resultados de las elecciones primarias y la demanda por activos argentinos se reactiva de forma notoria.

Ejemplo de ello es la fuerte mejora de los precios de los bonos Globales. Estos títulos públicos que salieron al mercado hace poco más de un año, luego del acuerdo de reestructuración alcanzado con acreedores privados por más de USD 100.000 millones, son la referencia d ela deuda argentina en el exterior.

Los Globales -en dólares con ley extranjera- ganan un 5% en promedio este lunes, en un rango de precios que va de los 36 a los 43 dólares, mientras que la tasa de retorno se ubica ahora en un rango del 14,2% al 18 por ciento.

En el mismo sentido, se registra una importante reducción del riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de la tasa de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes. Para la Argentina, cae 100 unidades a 1.438 puntos básicos,

Se trata de la reducción del riesgo país más importante desde que los Globales salieron a cotizar en el mercado secundario, el 10 de septiembre del año pasado. Entonces, el indicador de JP Morgan se redujo en unos 1.000 puntos por el ingreso de los nuevos títulos reestructurados al menú que pondera esta medición.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones indicó que ante “esta noticia positiva para los mercados, esperamos que todos los bonos reaccionen al alza, aunque con un desempeño más favorable en los New Indenture -los más castigados desde la reestructuración-”, que son los emitidos el año pasado en el marco del canje.

“Basta observar lo que sucedería con un leve aplanamiento y reducción de riesgo país similar al del 2013 para ver las ganancias potenciales dentro de la curva de rendimientos soberana”, refirieron desde Portfolio Personal, que en este escenario hipotético proyectó potenciales retornos totales esperados a diciembre de entre +9/+10,8% (New Indenture) y +7,3/+7,7% (Old Indenture) en dólares.

Research for Traders señaló que “los bonos en dólares muestran importantes subas en la mayoría de la curva de rendimientos. Los títulos emitidos bajo ley extranjera muestran ganancias de más de 4%. Por otro lado, la atención estará puesta en el dólar en sus distintas variantes”. “Tras la derrota, y de cara a noviembre, el Gobierno prepara una agenda basada en la reactivación económica y podría haber algunos anuncios”, agregó.

Javier Timerman, socio de AdCap y co-fundador de Banza, recordó que “el mercado no está comprado, no hay tanta especulación, y el mercado está más cerrado por las medidas que tomó el gobierno comparado con el año 2019 antes de las PASO”. Y consideró “importante de remarcar que en 2013, una elección en la que al gobierno kirchnerista le fue mal, las medidas que se tomaron post elecciones fueron más market friendly de lo que se esperaba: Axel Kicillof empezó a hablar con los directivos de las empresas de servicios públicos, logró acuerdos energéticos y arregló con el Club de París, entre otras cosas. Cualquier gobierno se da cuenta que cuando no hay stock, tenés que ir por el flujo”.

Timerman acotó que “la Argentina tiene un problema no de déficit fiscal; tiene un problema de financiamiento. No tenemos financiamiento, solo tenemos el financiamiento del Banco Central, de algunos pesos que hay en el sistema, y de organismos multilaterales que nos prestan para ciertos proyectos. Entonces, para asegurarnos ese flujo, para que el Banco Central no sea el único prestamista y para que los plazos fijos tengan plazos más largos que a 30 días, hay que dar señales. Que va a pasar con (el ministro Martín) Guzmán, no tengo idea, pero que señales hay que dar, no me cabe la menor duda”.

