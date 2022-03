Dady Brieva, enojado con el Gobierno: «Volvimos al pedo»

🧿 El humorista, conductor de radio y uno de los artistas populares más ligados ideológicamente al kirchnerismo, Dady Brieva, fue crítico con el rumbo del Gobierno y analizó que “no entiende la jugada” del Frente de Todos: “Nosotros prometimos que íbamos a volver mejores y volvimos al pedo”, dijo.

En su programa de radio, Brieva sostuvo: “¿Ustedes no notan una militancia que lo que más tenía era épica y que se está sintiendo como que se están tratando de entender y ya no entienden? Estoy tratando de entender la jugada y no sé cómo es”.

Si bien aclaró que es “un tipo que alienta y que tiene banderas, mi función es arengar y hacer canciones para que la tribuna cante, y no tengo que entender la cosa”, el actor cuestionó que no es claro hacia dónde va el Gobierno; consideró que “no arriesga” y que “está muy condicionado”.

Y ejemplificó: “Yo, en política y en mi partido, en mi movimiento, en mi peronismo, (esto) me hace acordar a esos directores técnicos que dirigen con miedo, que tratan que no salte el fusible, que van al resultado, que no arriesgan, que en definitiva no juegan (…) cuando estás muy condicionado y te queda muy poco para conducir”.

En ese momento, uno de los periodistas de la mesa le señaló que lo notaba “desilusionado”, a lo que Brieva respondió: “Yo básicamente me desilusioné el día que ganamos, porque pensé que teníamos que ganar por el 70% para hacer cambios profundos”.

Las declaraciones de Dady fueron en el pase entre el programa de Roberto Caballero y Roberto Navarro en El Destape Radio, emisora en la que el humorista también conduce un ciclo en la tarde.

0