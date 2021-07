Comienza la elección para conformar el Consejo Asesor del Fondo Editorial Rionegrino

La Secretaría de Estado de Cultura invita a la comunidad vinculada al campo literario a participar de la segunda instancia del proceso de elección de consejeros y consejeras regionales para conformar el Consejo Asesor del FER.

Cerrado el plazo de registro de postulaciones establecido por convocatoria pública, la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro abre la etapa de emisión de votos para la elección de quienes integrarán el Consejo Asesor del Fondo Editorial Rionegrino en el período 2021-2023.

Podrán votar: autores/as, bibliotecario/as, docentes, talleristas, editores/as, mediadores/as de la lectura, estudiantes de Letras/Lengua y Literatura o carreras afines, y libreros/as, que residan en Río Negro.

El voto deberá emitirse a través del 👉 formulario online desde el 15 al 25 de julio de 2021. Cada votante podrá elegir un postulante de la región en la que reside.

El resultado de las elecciones se publicará durante la última semana de julio. Ante cualquier consulta escribir a: fondoeditorialrn@gmail.com

Postulantes Consejo Asesor

Región ALTO VALLE ESTE

Jorge Carrasco (Ing. Huergo)

María Graciana Miller (Gral. Roca)

Mauro Moschini (Villa Regina)

Región ALTO VALLE OESTE

Ángel Sebastián Echaures (Cipolletti)

Santiago Emanuel Ocampos (Cipolletti)

Sergio Javier Roda (Cipolletti)

Región ANDINA

Adrián Pejlatowicz (S. C. de Bariloche)

Jazmín Volpe (S. C. de Bariloche)

Julián Delfine (S. C. de Bariloche)

Lucía Higuera (S. C. de Bariloche)

Paula Adamo (S. C. de Bariloche)

Sebastián Fonseca (S. C. de Bariloche)

Región ATLÁNTICA

Leandro Gaviño (Viedma)

Región SUR

Gustavo Abel Di Crocce (Ing. Jacobacci)

Región VALLE MEDIO

Sin candidatos/as