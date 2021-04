Carreras firmó los primeros convenios del programa Río Negro Suelo Urbano

La Gobernadora, Arabela Carreras, firmó en Cipolletti los primeros convenios para concretar servicios en 482 lotes del programa Río Negro Suelo Urbano y anunció la ejecución de 349 nuevas viviendas a través del programa Casa Propia.

Acompañada por el Intendente, Claudio Di Tella, la Gobernadora avanzó en estas mejoras habitacionales, eligiendo Cipolletti como puntal inicial por tratarse de la ciudad con mayor demanda de tierra y viviendas de acuerdo a los propios registros del plan.

Carreras y Di Tella rubricaron un convenio que se enmarca en los alcances del Programa Río Negro Suelo Urbano que tiene como premisa reducir el déficit habitacional en toda la provincia y acompañar a aquellos sectores de mayor vulnerabilidad, que quedan afuera del mercado inmobiliario.

La firma habilitará la concreción de servicios de agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y apertura de enripiado de calles para 482 lotes: 193 del barrio El Espejo, 227 para las unidades de gestión 16 y 62 y 14 del Distrito Vecinal Noroeste.

Por su parte, Carreras destacó que Río Negro Suelo Urbano “es un programa integral para que toda la provincia tenga un gran proyecto, con las expectativas de tantas familias que hoy no tienen su casa”.

“Es un trabajo innovador, porque quisimos abordar el concepto de solución habitacional de forma global e integradora, con un amplio alcance para todas las posibilidades y realidades diversas que tenemos en materia de tenencia de la tierra”, explicó.

En relación al fortalecimiento de las políticas públicas en materia de viviendas, la Gobernadora explicó que “es un avance muy grande, un trabajo en equipo entre Provincia y Nación que nos ha permitido que Río Negro no solo diga que no acompaña, no aprueba y no avala la toma de tierras irregular, sino que ofrece una alternativa y una esperanza a las familias, que de otro modo no las tendrían”.

Del acto participaron además la Secretaria de Estado de Planificación, Laura Perilli y la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos.

Pérez Raventos destacó el trabajo conjunto con la Municipalidad y el área de Planeamiento para “diseñar una estrategia con distintas etapas, que permita llegar con la mayor cantidad de lotes a una localidad que presentó una demanda mayor de familias inscriptas –unas 5.000- y por otro lado llegar con servicios a esos lotes”.