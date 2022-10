Carreras: «El video es un error de estrategia»

👁‍🗨 La gobernadora Arabela Carreras fue consultada por el video que se difundió con música de Ricky Martin anunciando “la vuelta” de Alberto Weretilneck como candidato a gobernador de la provincia para el 2023 y manifestó: “Sabíamos que Alberto Weretilneck estaba promocionando su candidatura y esto no tiene conflictos porque con él no voy a confrontar, no está en mi naturaleza y sería dañino para el espacio, pero eso no significa que resigne aspiraciones”.

Además agregó: “El video es un error de estrategia y ha estado mal asesorado y si se comete una vez no pasa nada, pero hay errores que pueden ser graves y espero que este no lo sea, pero a mucha gente no le gustó”.

«A la gran mayoría de nuestra militancia no le gusto entrar en ese debate porque no es necesario y porque no hay una confrontación, no desde mi lado”, sostuvo la mandataria.

En ese sentido destacó que hay situaciones que son innecesarias, y recordó que las «figuras de mayor consideración en la sociedad somos de Juntos y no hay mayores diferencias, pensamos distintos en muchas cosas».

Y sostuvo que “JSRN creció y hay miradas distintas y le hemos dado una razonable respuesta a los problemas de la sociedad”, al tiempo que reiteró que “los problemas de la gestión están atendidos por el gabinete y todo el equipo de gobierno”.

Por último resaltó: “Quiero que Juntos Somos Río Negro vuelva a ganar. Es mi gran deseo y trabajo todos los días para que nuestra fuerza sea competitiva, entonces tener que perder tiempo en esto no es bueno. Me ha llamado mucha gente que no se ha sentido bien” reiteró, y aseguró que con este tipo de acciones “podemos poner en riesgo el triunfo”.

