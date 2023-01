Carreras dijo que aún no decidió su futuro político

👁‍🗨 La gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabela Carreras, dialogó con el programa «Agenda» conducido por Antonio Zidar y Daniela Lucero emitido por El Cordillerano Radio (93.7), sobre los balances de su gestión gubernamental.

Carreras indicó: «Un buen resumen de mi gestión sería continuidad e innovación de lo que ya se venía haciendo. Generando la continuidad y estabilidad de los proyectos que traía la provincia y sumando el cuidado del medioambiente, en relación al cambio climático junto a la oportunidad de desarrollar energías limpias para el mundo. Necesitamos continuar con los proyectos que venimos desarrollando para no tirar por la borda todo lo que se ha logrado y para continuar en el desarrollo de la sociedad».

En relación a su futuro político expresó que: «No he tomado ninguna decisión respecto de la etapa que se viene. El gran desafío que tenemos es el de pedirle a la población que ratifique el rumbo en la provincia de Juntos Somos Río Negro. Además hay varias fechas a nivel nacional, en las que la provincia tiene que elegir tres diputados en septiembre, pero no entré en una etapa de definiciones personales sobre la continuidad de la gestión. Desde lo electivo podría ser desde una diputación pero se puede ampliar desde lo no electivo donde se amplía más, pero la realidad es que no he tomado una definición aún».

Finalmente, sobre la postulación de Alberto Weretilneck, confirmó que: «Hoy Alberto tiene la oportunidad de volver a ejercer el mandato gracias a toda una fuerza política que se ha sostenido con continuidad y que se puede pensar en esa continuidad en la imagen de Alberto Weretilneck asumiendo la dirección de la Provincia».

