Carlos Zannini dijo que no se arrepiente de haberse vacunado

El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, aseguró que no se arrepiente de haberse vacunado.

“Sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme”, precisó el funcionario de 66 años que fue vacunado bajo la condición de “personal de salud”.

“Me arrepiento de no haberme sacado la foto. Ni yo ni mi mujer hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen”, agregó en declaraciones a C5N.

Zanini agregó que no siente culpa y reveló una conversación que tuvo con Horacio Verbitsky, luego de que el periodista diera el puntapié para que estallara la causa del vacunatorio vip: “Le dije: ‘estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso porque sos una personalidad que necesita ser protegido por la sociedad’. El problema surge de la falta de vacunas no de quién se vacuna”.