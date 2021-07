Bariloche espera la confirmación de Nación para reactivar el tursimo estudiantil

Autoridades municipales y del sector turístico anunciaron que a fines de agosto podría volver el turismo estudiantil. Si bien todavía rige el DNU que prohíbe los viajes en grandes grupos, por lo tanto los viajes de egresados, desde el sector confían que a partir del mes que viene se reactivará el tradicional segmento turístico.

La presidenta de Bureau Bariloche, vicepresidenta del Emprotur y directiva del grupo Alliance, Julieta Rimoldi manifestó que si bien no hay una fecha oficial para la reactivación de la actividad, la idea es “estar trabajando para el 1º de septiembre”.

“Por el momento todavía rige el DNU que prohíbe el turismo grupal, hasta que no se levante no tenemos una fecha exacta. No obstante esperamos arrancar a partir de fines de agosto o el 1º de septiembre” señaló.

Y agregó: “Apuntamos a que en septiembre empecemos a tener una temporada regular, en un volumen infinitamente menor, el protocolo limita el aforo en las discotecas a un 15%”.

En cuanto al caudal de pasajeros que esperan recibir durante el transcurso de este año expresó: “Tenemos 55.000 pasajeros entre los que quedan reprogramar del 2020 y los pasajeros vendidos a nivel nacional para 2021. Sin embargo podemos sufrir una merma, una vez que se empieza con las reprogramaciones los pasajeros pueden elegir no viajar. Entendemos que un porcentaje va elegir la devolución del dinero”.

Rimoldi dijo además: “Respecto el público chileno no tenemos fecha de reapertura de fronteras, va depender de alguna certeza que tengamos y ver si renovamos las actividades, lo bueno que el público menor de edad está siendo vacunado”.

También remarcó que la coyuntura que transita el sector es la más crítica de la historia: “Nunca vivimos una crisis así, no tiene precedentes, hasta que esto no se reactive no vamos a ver cuáles son los cambios que van a perdurar en el tiempo y cuáles no. Hay cosas que dentro de la empresa entendemos que vinieron para quedarse, como la bioseguridad. No creo que volvamos a compartir de la misma manera, ni a volver a determinados hábitos. Es por eso que desde la empresa se invirtió en el sistema de sanitización por ozono, no solo para erradicar el COVID y sino todo tipo de enfermedades.”

Por último explicó los protocolos para los grupos de egresados: “El eje es mitigar el riesgo de contagios por COVID, lo que elegimos es el formato de burbuja. Tiene un pequeño riesgo ya que puede haber un falso negativo. Pero el objetivo principal es que el virus no se expanda, que podamos tener una detección temprana y actuar en ese sentido”.

Y explicó: “El objetivo fue detectar y contener. Por supuesto que los casos salen en los diarios y las buenas noticias no salen. Pero no tuvimos una cantidad de casos que supere la media en relación a ese target poblacional”.