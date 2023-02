Bariloche contará con más infraestructura y un memorial de Malvinas

👁‍🗨 El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), se presentó en Bariloche, para apoyar la candidatura de Ariel Rivero como Gobernador de Río Negro.

“No es una quimera, no es un delirio querer que Argentina sea grande de nuevo”, comenzó diciendo Javier Miler, Diputado, economista y líder de LLA. “Dicen ‘Milei es peligroso’. Si, soy peligroso para los chorros del sistema, porque conmigo se acaba la joda de los políticos ricos y la gente pobre”, continuó.

“Estamos frente a un cambio de época. Se terminó la Argentina de los corruptos que empobrecen a la gente de laburo. Por eso se resisten tanto, por un lado el frente de chorros y por el otro, juntos por el cargo”, ironizó el diputado nacional.

Milei hizo una fuerte crítica a la inflación y a la devaluación de la moneda. “La propia emisión monetaria para financiar al fisco constituye un delito”, mencionó antes de hacer referencia a los salarios reales.

En conferencia de prensa junto a Ariel Rivero y su compañera de fórmula, Sylvia Astuena, el candidato presidencial delineó sus propuestas de gobierno. Habló del cepo cambiario, y de su idea de “dinamitar el Banco Central”.

Anunció que en el caso de ganar la presidencia, se disminuirían los ministerios a ocho para reducir el gasto público: Ministerio de Economía; Relaciones Exteriores; de Infraestructura; Seguridad; Justicia; Defensa y Ministerio del Interior. Por último, el Ministerio de Acción Social pasaría a ser de “Capital Humano”, que incluiría Niñez, Salud, Educación y Programas Sociales.

Gracias a todos los que nos acompañaron en la caminata por el centro de Bariloche. Cada vez somos más los que nos queremos el verdadero cambio. Vamos a poner primero a Río Negro.

Además, habló de la deuda argentina “son impuestos futuros. La cuenta la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, es decir, no solo gente que no vota sino que además, gente que ni siquiera nació. Por eso yo suelo decir que para bajar la crueldad en los partos, en lugar de darle un chirlo al nene, que le muestren cuanto debe. No saben cómo va a gritar”, bromeó.

Respecto a Bariloche, destacó que el cepo cambiario perjudica profundamente la actividad turística, la principal actividad económica de la ciudad. “La eliminación del cepo, de la inflación, de las retenciones y la baja de impuestos, van a ser elementos que van a generar una fuerte expansión de todo el sistema productivo”.

En cuanto a las perspectivas en Río Negro y Neuquén, el candidato a presidente aseguró que venían a ganar las elecciones. “Miren el problema que le estamos generando al kirchnerismo que lo estamos dejando afuera del ballotage. Tenemos la idea de salir bien, de ganar. Y si la gente decide otra cosa, tendremos un lugar dónde seguir peleando”.

“La política tiene problemas en ver que hoy estamos frente a un cambio de época y esperemos que empiecen ahora a soplar desde el sur, vientos de libertad y no de colectivismo empobrecedor”, culminó.