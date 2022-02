Alberto dijo que Cristina no quería que Máximo renunciara

🧿 El presidente Alberto Fernández defendió el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “tiene matices” pero que no quería que Máximo Kirchner renunciara a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados.

En una entrevista concedida al canald e noticias C5N, el mandatario dijo: “Hablé el miércoles pasado con Máximo, me contó sus diferencias con este tema. Hoy me llamó, me dijo que había tomado esta decisión. Yo le dije que no era necesario. Me dijo que Cristina no estaba de acuerdo con la renuncia. Cristina tiene sus matices respecto al Fondo, pero hay un punto en que el Presidente soy yo. Yo estoy seguro de que tomamos el mejor camino”.

Asimismo, contó que el legislador le trasmitió que “Cristina tampoco estaba de acuerdo” con la renuncia. “Me dijo que él se sentía mejor volviendo al llano entre los diputados”, agregó. Y adelantó: “Hoy estaremos diciendo quién lo reemplaza”.

Fernández también dijo que el hasta ahora titular del bloque “en ningún momento habló de rupturas” y confió “en su responsabilidad. Yo como tantos queremos la unidad del Frente de Todos y queremos preservarla”.

El mandatario lamentó “la decisión que tomó Mauricio Macri de endeudarse”, pero señaló que “el default no es alternativa para un país que quiere crecer. No hay nada que festejar pero éste es el mayor problema que teníamos y empezamos a resolverlo”.

Fernández también sostuvo que en el pacto con el FMI “no hay ningún planteo de tarifazos” y que “estamos convencidos que la obra pública tiene que seguir siendo el motor que impulse la economía”, mientras que destacó que tras el acuerdo este es “un muy buen momento” para la gira que iniciará mañana por Rusia, China y Barbados.

El Presidente también expresó que “es un buen momento” para avanzar en un acuerdo de precios y salarios, al indicar: “Si uno quiere que la Argentina corrija los problemas que tiene su economía, los empresarios son una pieza central, los que trabajan tienen que ayudar también. Pero no tienen que ayudar resignando salarios. La Argentina tiene un fenómeno de concentración muy fuerte, y esas empresas tienen que hacer su aporte».

0