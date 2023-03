8M: poesía, relatos, reflexiones y música en la Legislatura

Parte 8

Por Roberto Torós ®

El Escritor abre su portafolios. Observa unos segundos en su interior (una ergástula oscura llena de personajes inciertos, azarosos y resignados), luego, junta entre la maraña de papeles los borradores del cuento y los acomoda por orden numérico. Una vez concluido su propósito, se sienta en una banqueta cercana a la ventana que da a la calle, se cala las gafas y con voz firme lee en voz alta:

“Chocolate irresistible”

¿Cómo decís? ¿Qué querés leer alguna buena historia de amor? Bien. Te voy a referir una breve que, a pesar que desde el comienzo parece no serlo, si logro escribirla bien podría llegar a ser trágica. Y dice así: Mientras aguardaba en el lobby del hotel Internacional “El Arcángel” la confirmación de mi reserva, mi curiosidad de novel escritor extravagante hizo que me llamase la atención la llegada al hotel de un señor maduro, de unos cuarenta y pico de años de edad, de aspecto distinguido, bien vestido y luciendo un alabancioso reloj Longine de oro en su muñeca izquierda. Tenía toda la apariencia de un empresario exitoso o de un intelectual con mucho dinero. El hombre maduro venía acompañado de una señorita joven, mucho más joven que él, muy bonita, de cabellos enrulados y rubios, ojos claros, labios rojos y sugestivos, un cuerpo de buenas curvas y minifalda roja. Lo fascinante fue que con ellos venía también un muchacho de no más de veinte años de edad, esbelto en su delgadez, de altura apenas un poco más baja que el hombre distinguido, de piel morena, ojos verdes, cabellos oscuros y rostro carilindo. En contraste con el hombre maduro y la señorita joven y muy bonita, el muchacho vestía un pantalón bastante deslucido, igual que su camisa y sus zapatillas de cuero. Luego que el conserje me tomó los datos llevé mis cosas a la habitación, donde permanecí por un par de horas. Luego bajé a la confitería del hotel. Cerca de las once de la mañana, estando yo en la barra de la confitería tomando un aperitivo, vi bajar las escaleras a los tres, iban conversando animadamente y no se percataron de mi presencia. Ocuparon la mesa del rincón, una que está casi oculta, pero que me permitía observarlos discretamente. Pidieron champagne y brindaron, mientras reían y conversaban animadamente. En esos momentos mi imaginación volaba en un sinfín de secuencias eróticas sobre aquel triángulo amoroso. Aunque no descarté que bien podría ser el padre con sus dos hijos (una hija y un hijo).

Pero sucedió qué al día siguiente, encontrándome yo leyendo el diario sentado en los sillones próximos a las mesas, eran cerca de las diez de la mañana, el joven carilindo bajó sólo a desayunar. Sentí curiosidad. Me levanté del sillón y me puse a observarlo disimuladamente desde una mesa cercana. El muchacho estaba cubierto con una bata celeste y llevaba pantuflas rojas. De pronto, con sorpresa observé que el joven, cubriéndose el rostro con ambas manos, rompió a llorar. Me esforcé en pensar que había sucedido, pero no llegué a ninguna conclusión. Pues bien, lo que sucedió después fue que a los pocos minutos bajó a la confitería la señorita de los cabellos enrulados y rubios y buenas curvas. La joven estaba vestida con un jean ajustado, una blusa transparente color naranja y zapatillas blancas deportivas. Ni bien llegó echó un vistazo al salón como queriendo memorizar cada detalle, o bien para cerciorarse que nadie la estaba siguiendo. Luego de darle un cariñoso beso en la mejilla al muchacho, se sentó junto a él. Desde donde me encontraba no pude escuchar la conversación iniciada entre ellos, solo algunas palabras sueltas sin ningún sentido. El joven, que hablaba entre sollozos, llevaba la bata celeste entreabierta a la altura de su pecho, dejando al descubierto un frondoso, brillante y renegrido vello que la muchacha, como al descuido, jugueteaba enroscándolos entre sus dedos y, al parecer, trataba de calmar la angustia del joven. De pronto se abrazaron, y entre los gimoteos entrecortados del joven pude escuchar claramente lo que repitió tres veces con voz quebrada: No sé qué hacer… no sé qué hacer… no sé qué hacer – y luego agregó una frase que solo pude escuchar el final- “…nunca antes lo había hecho”- Decididamente en ese momento pensé en el engaño, dejé la mesa y me fui del hotel.

¿Cómo decís? ¿Que este no es un buen final para una historia? Sin embargo, deja mucho para imaginar. ¿Estás seguro que con esto no te alcanza? Bueno, bueno, está bien, no quiero privarte de un final con mayor efecto, todo dependerá de tu imaginación. Pero debes tener cuidado al leer este final, pues podrán salir a flote desde los recovecos más secretos de tus sentimientos las imágenes más escabrosas de tu intimidad. A ver qué te parece.

Sucedió que una semana después, en el último día de mi estadía en el hotel, no quise retirarme sin visitar el solárium. Eran las tres de la tarde del día domingo, y allí estaban los dos, ambos en short y, como un capricho preestablecido, con el torso desnudo bronceándose al sol, riendo jocosamente, transidos de gozo, ambos deslumbrados de amor, tomados de la mano mientras bebían un Martini con aceitunas. El joven, que lucía su piel morena, ahora además bronceada por el sol, tersa y suave sin vello alguno, había tomado el color de un chocolate irresistible, resaltando aún más sus ojos verdes. Como muestra irreprochable de un pacto de amor, en su muñeca lucía el Longine de oro. ¡Ah! La joven de los labios rojos y las buenas curvas allí no estaba.

Y de este modo, cargado de infinita esperanza, pero con la íntima sospecha de su destino final, el Escritor da fin al cuento “Chocolate irresistible”.

En ese mismo instante, en el momento que termina de leer el cuento, el hombre del Capote Negro aparece de la nada y permanece parado justo en la esquina de Thames y Honduras y, como aquella otra vez, parece como si nos estuviera observando. Entre las sombras caliginosas que produce las copas de los árboles, la luz brillante de la luna llena le da un aspecto tenebroso, al menos extravagante (impresiona su rigidez y sus movimientos perezosos).

Escritor: (desanimado por la experiencia anterior) Por favor, colegas Lectores y Lectoras, les suplico que no me critiquen, no sé lo que sucede, en verdad no puedo saber que está imaginando este hombre o, mejor dicho, imagina las cosas de una manera tan extraña que no sé lo que significa. Espero que no sea el mismísimo Diablo, o… que sea cierto que es el Hombre Lobo, o algo así. Apelando a mi condición de escritor, voy a intentar de nuevo, trataré otra vez de penetrar en el interior de la mente del personaje para ver que podemos descubrir:

Una cavidad profunda, como un enorme bostezo, y una huidiza formación de escalones que descienden; los interminables susurros de ese lugar tan hondo en medio de corredores negros y brumosos; luego una especie de ventana tridimensional y las gruesas aspas de un sonoro molino metálico; después la noche y las deformes figuras grises y el ahogado silencio. Tiznes desesperantes, sombras de delirio y sonidos, sonidos.

Escritor: (alterado) No, no, no, no hay caso, no sé qué quiere decir. No se enojen… ¡Un momento! – alguien se acerca, es una mujer joven y hermosa (es la que acabo de crear… ¿recuerdan que les he pedido crear otro personaje, esta vez de sexo femenino?). ¿Pueden verla queridos Lectores, amadísimas Lectoras? ¿Observan ese pelo rubio y largo hasta la cintura; la mirada profunda de sus ojos celestes; sus labios sensuales; sus pechos inflamados y sugerentes; sus caderas voluptuosas, sensuales; los rasgos delicados de su rostro, su piel suave y blanquísima; ¿observan las formas hermosas de su cuerpo esbelto, sus piernas largas y bien proporcionadas? ¿Oyen el taconear de su caminar cadencioso? ¿Llegan a imaginarla? Espero que sí, porque es realmente hermosa… ¡Oh! Perdón, casi dejo a la mujer desnuda: lleva una minifalda plisada de color fucsia y una blusa azul transparente con un amplio escote, y lleva medias negras y zapatos de tacos altos. ¡Ajá! Ahora, nuestro hombre se ha dado vuelta y parece que desea preguntarle algo. ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Lo tenemos! Como a esta mujer la hemos creado nosotros (en realidad yo, porque nadie se ha animado a hacerlo), acerquémonos a ella para escuchar que le dice o que le pregunta al hombre del Capote Negro y bastón.

La mujer sin nombre: Señor, disculpe, ¿cuál es su nombre? ¿Necesita algo? ¿Quiere que le ayude?

El hombre del Capote Negro: (sorprendido, habla con voz apagada, entrecortada, da la impresión que es extranjero) – Mi nombre es Rudaki, ¿me indica como llegar al Hotel El Arcángel, por favor?

La joven recién creada (aún sin nombre), responde con voz sensual: Está allí enfrente al lado del portón verde y el cartel rojo.

La mujer, al observar el rostro de aquel hombre, ahora iluminado de lleno por un haz de luz de la luna llena, queda impactada al ver su barba blanca, larga y descuidada; siente una mezcla de miedo y piedad que no puede controlar. Y mientras se aleja corriendo (asustada sería el verbo justo), señalando con el dedo índice de su mano hacia la vereda de enfrente, repite a los gritos: ¡Señor, señor, el hotel está justo enfrente del portón verde!

El hombre del Capote Negro, que seguramente presiente aquello que ha sentido la joven al observarlo, agradece con un leve movimiento de su cabeza, y luego queda en silencio con su rigidez habitual. Parado en el mismo sitio. Quizá él también ha quedado prendado de la belleza de aquella mujer que, al alejarse, deja una fragancia exquisita que brota de toda su piel. ¿Pueden olerla, imaginativos y pecaminosos lectores?

El hombre del Capote Negro y bastón

De pronto, en la negra quietud de la noche, que volvió a cargarse de espesos nubarrones que cubren parcialmente la luna llena y amenaza con volver a llover en cualquier momento, se oye un grito desgarrador, algo muy parecido a un aullido terrible entre frases que no se entienden, y en la que solo se escucha decir, entre lo que parecen ser convulsivos sollozos o asmáticos soplidos, los vocablos “ verde, rojo verde, rojo verde”, dichos en una letanía semejante a una triste canción. Por supuesto, el que así se quejaba era el Hombre del Capote Negro y bastón.

Adelanto del Parte 9

Dejemos todo para el día siguiente

Al tiempo que el Escritor comprueba el mecanismo de la Smith & Wesson, modelo 29 (la que usaba Harry el Sucio) y la carga con cinco balas, una de ellas de plata, Delia Zoff reflexiona sobre lo ocurrido y convence al Escritor de dejar todo para el día siguiente a la noche. A fin de cuentas, el hombre del Capote Negro siempre aparece cercano a la medianoche.