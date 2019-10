Wisky: “Un amplio sector no está dispuesto a volver al pasado”

El diputado nacional por Río Negro, Sergio Wisky, se refirió a las distintas acciones de cambio estructural que se han desarrollado con miras al desarrollo de la región del Alto Valle.

“Nos hubiera gustado estar en otra situación, pero hay que recordar de dónde venimos. Cuando un paciente está internado en terapia van cambiando sus aspiraciones, primero solo quiere sobrevivir, después quiere estar con la familia y cuando ya está bien, quiere correr una maratón. Hay que saber cuándo se puede hacer cada cosa. Cuando asumimos teníamos embargada hasta la fragata Libertad, éramos un país embargado, hoy tenemos reservas reales por 59 mil millones. Éramos un país con déficit energético, y hoy tenemos superávit. Habíamos perdido el mundo como comprador de nuestros productos, ahora tenemos 200 mercados, estamos exportando, se está abriendo el mercado europeo sin aranceles, lo que nos permitiría tener 20 años de certeza de mercado”, afirmó.

También se refirió a lo que el oficialismo denomina la revolución de los aviones, con incorporación de nuevas aeronaves y aperturas de rutas aéreas. “Bariloche recibía en 2015 alrededor de 850 mil pasajeros, hoy recibe casi dos millones y se estiman en cuatro millones de pasajeros para 2023, una oportunidad histórica para el turismo en Río Negro. Estamos sentando las bases para el crecimiento”, relató.

Dijo que una de las propuestas fuertes del macrismo tiene que ver con la inclusión digital para toda la población. En ese sentido Wisky ha tenido trascendencia nacional. “La inclusión digital es fundamental, no hay futuro sin inclusión digital. Algunas de las soluciones que hemos llevado adelante en Río Negro y han resultado exitosas se han replicado en el resto del país como las conexiones punto a punto que permiten tener señal en lugares remotos y que iniciamos en la ruta 23 y en los últimos meses se implementó en varias provincias. En estos años hemos pasado de tener 300 ciudades conectadas por fibra óptica a más de 1800. En estos días estuve reunido con un grupo de loncas mapuches conversando sobre la inclusión digital de la mujer rural. El acceso digital tiene que llegar a todos los sectores” remarcó.

Consultado sobre qué es lo que se le dice a un vecino que reclama por la situación económica, Wisky señaló que “ante todo hay que estar y escuchar. Yo tengo valores compartidos con los laburantes, vengo de una familia de trabajadores y estoy siempre al lado de los vecinos. No he negado mi pertenencia partidaria, ni me he escondido en los momentos difíciles. Por el contrario, he recorrido la provincia tal como me gustaría que la recorran todos los políticos. Yo estoy, siempre. Para mí eso tiene un valor y el costo es alto, pero fiel a mi profesión de médico estoy al lado de los vecinos, resolviendo lo que está a mi alcance, transmitiendo lo que no puedo resolver y me he rodeado de personas que puedan asesorarme en las temáticas que desconozco, para comprender mejor cómo actuar en cada caso”.

El diputado le pidió a los rionegrinos el acompañamiento con su voto y que no bajen los brazos, para no volver a ser la “Argentina corrupta”.

“Argentina tiene que apostar a los que trabajan. Si gana Mauricio la economía va a tener un rebote para arriba que revalide y legitime este camino de desarrollo que nos llevará a un futuro mejor”, aseguró.