Wisky: “Tal vez Juntos saque más votos por el efecto paradojal del miedo”

El diputado nacional de Cambiemos, Sergio Wisky expresó su parecer respecto a las próximas elecciones provinciales del 7 de abril y arriesgó posibles resultados entre el candidato del FpV, Martín Soria y la candidata de JsRN, Arabela Carreras.

“Soria es una marca política instalada que arranca con un piso alto pero también con un techo, porque está pegado a la figura que genera el FpV” sostuvo en diálogo con el programa El Expreso Periodístico de El Cordillerano Radio.

Para Wisky, los indecisos que definen su voto horas antes de la elección, “son muy pocos puntos” y “el voto útil moverá 3 o 4 puntos”, indicó.

El diputado nacional aseguró que el ciudadano que pensaba votar a Alberto Weretilneck va a votar a Carreras, y “mi tesis es que en un escenario así, tal vez Juntos saque más votos por el efecto paradojal del miedo, quizás vote más gente que estaba indecisa a Juntos”.

“Ese puntito que estamos hablando se puede trasladar a Juntos porque una de las conductas que tenemos los humanos es el miedo al riesgo” planteó.

“Yo tengo claro que para mí Soria no es bueno para la provincia, porque no hemos podido discutir absolutamente nada de las problemáticas que la gente quiere que le resuelva la política provincial. Lo único es maltrato, insultos, denigración del otro. Yo he caminado el hospital y me dicen: Sergio, hagan lo posible porque Soria no sea gobernador” mencionó.