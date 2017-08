Weretilneck le bajó el pulgar a la instalación de la Central Nuclear

El gobernador Alberto Weretilneck anunció ayer el fin del proyecto de energía nuclear en la provincia. Después de las marchas multitudinarias, cartas y todo tipo de manifestaciones en oposición al acuerdo con Nación y China, el mandatario decidió que Río Negro no será la sede de la quinta planta de producción de energía nuclear del país.

“Siempre dije que la central se iba a instalar siempre y cuando hubiera aceptación social. Evidentemente no la ha habido, y como me he caracterizado siempre por ser un gobernador democrático, que escucha y respeta las opiniones del pueblo, he tomado esta decisión”, expresó el mandatario, en un mensaje a la comunidad publicado en sus redes sociales.

Weretilneck confirmó ayer la decisión, que se había filtrado hace algunos días con una nota enviada al subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano. La posibilidad se conoció tras las PASO, cuando el propio mandatario aseguró que había que debatir profundamente el proyecto debido a la multitudinaria oposición en la provincia.

En la carta de rechazo, el gobernador afirmó que el acuerdo se fundamentaba en el desarrollo económico que generaría la obra. “No obstante, sabíamos también que una iniciativa de estas características iba a generar polémica y que debía obtener la necesaria licencia social de la comunidad para poder continuar”, señaló.

En los últimos días, la decisión del Gobierno parecía tomada, aunque su vinculación al resultado de las elecciones primarias generaba dudas en torno al anuncio. El titular del Ejecutivo la comunicó, finalmente, con un video de dos minutos en el que aludió lisa y llanamente a la firme postura de los rionegrinos: “Me ha llegado su mensaje, lo he entendido y lo he aceptado. Y en virtud de su opinión, he tomado esta decisión”, concluyó.

Sigue confiando

En la nota a Gadano, Weretilneck ratificó que considera que la energía nuclear es segura, pero contempló que “ni siquiera sectores como el comercio y el empresariado, a priori grandes beneficiarios de un emprendimiento de esta envergadura, expresaron su apoyo a esta iniciativa, y fueron pocos los sectores gremiales que plantearon una posición favorable”.

Por último, Weretilneck agradeció “la sana intención del gobierno nacional de apostar al desarrollo rionegrino, que se hubiese transformado en la inversión pública más importante en la historia de la provincia, aún más importante por tratarse de un gobierno provincial de distinto color político al nacional”.

