Villa Regina padeció a Transcomahue

Tras el corte total de tres horas en la tarde del sábado y posterior restricción en la distribución de energía eléctrica, ayer continuaban los inconvenientes en la estación transformadora de Villa Regina, que opera a un 50 por ciento de su capacidad de generación.

Por este motivo, desde la empresa Edersa se apuntó que no se descartaba la posibilidad de nuevos cortes de servicio, lo que no solo afectaría a Godoy y Regina, sino también a Ingeniero Huergo, aunque ayer no se produjeron cortes de luz en estas localidades.

El gobernador Alberto Weretilneck señaló que tanto la salida de servicio de la estación transformadora de Villa Regina -que operara la estatal provincial Transcomahue-, como la de General Roca hace algunos días, se debieron a “hechos fortuitos” que desnudaron una situación de desinversión en el funcionamiento de las redes eléctricas de la provincia.

“La empresa Transcomahue es una empresa que no había tenido incidentes en los últimos años; de hecho si le preguntamos a muchos rionegrinos que es Transcomahue, no sabían que era, porque la empresa no tenía ningún tipo de inconveniente” sostuvo el gobernador rionegrino.

Apuntó a su vez que “tuvimos dos episodios, el de Roca donde todavía estamos determinando que fue lo que sucedió. Si fue una falla humana en la operación de la estación transformadora o bien si es producto de equipos y materiales viejos, y en una semana donde hubo temperaturas altas. Eso está ahora bajo investigación”.

Puntualizó que en el caso de Villa Regina “un árbol cayó sobre las líneas de electricidad de Edersa. Esto produce un cortocircuito que hizo saltar todos los mecanismos de protección de la estación transformadora y se deteriora un cable subterráneo que transporta energía”.

“Fue lo que dejó a media ciudad de Regina sin electricidad el sábado. Hoy se pudo volver a generar luz para todos los sectores, y vamos a hacer los últimos ajustes en la semana. Son dos hechos, el de Regina el sábado por la caída del árbol sobre la línea, y el de Roca que es un tema que tiene que ver con la operación y lo estamos investigando”.

0