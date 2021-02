Verbitsky contó que se vacunó gracias a su amigo Ginés

El periodista Horacio Verbitsky admitió este viernes que se vacunó contra el COVID-19 luego de una gestión personal que hizo él mismo con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

En una conversación telefónica con la radio El Destape, Verbitsky dio detalles sobre el procedimiento que utilizó para vacunarse, que hasta el momento se aplica sólo al personal de salud y -en algunas provincias- a los mayores de 80 años que hayan sacado el turno en diciembre. “Me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco hace muchos años, que me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas, en el partido de Morón”, comenzó su relato el periodista oficialista, que suele defender las posiciones del kirchnerismo e incluso incidir en algunas decisiones del propio gobierno.

“Cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio, y que fuera allí a darme la vacuna. Bueno, fui al Ministerio, estaba el equipo de vacunación allí”, agregó.

“Los trabajadores me expresaron que estaban contentos porque Ginés repuso a todos a los que Macri había echado. Y me entero ahí que también iba a vacunarse el número 2 de Clarín, José Antonio Aranda, que también había averiguado en el Ministerio, pero que planteó que no quería la vacuna rusa sino la inglesa; él quiere la vacuna de Oxford AstraZeneca, así que va a ir el lunes. Pero, bueno, me imaginaba el posible encuentro con José Antonio Aranda, ja ja ja… No nos cruzamos, pero hubiera sido gracioso”, dijo Verbitsky.

En una breve declaración, José Antonio Aranda, uno de los accionistas del Grupo Clarín, negó que hubiera hecho gestiones ante el Ministerio de Salud u otro funcionario para vacunarse contra el COVID por un camino distinto al ofrecido a toda la sociedad por las autoridades. ¨Recién lo voy a hacer -aseguró- cuando me llegue el turno que solicitaré apenas se abra en la Ciudad de Buenos Aires el registro para hacerlo¨, dijo el empresario.