Urtubey reafirmó su candidatura presidencial

El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey realizó un acto político en su provincia en el que reafirmó su candidatura presidencial y reafirmó la existencia de una “alternativa” y en su discurso tiró algún que otro palo para Sergio Massa: “No vamos a sumarnos a ese espectáculo grotesco en donde los políticos están discutiendo posiciones de poder mientras la gente se caga de hambre en la Argentina, es una inmoralidad que no voy a permitir”.

Con un discurso más anti-grieta que el del líder del Frente Renovador, el gobernador de Salta dijo: “No me postulo para garantizar la impunidad de nadie ni para seguir aplastando a los trabajadores. Ni Macri ni Cristina, hay alternativa en la Argentina, yo soy alternativa, no se olviden de nuestra historia”.

“Desde Salta estamos construyendo un nuevo camino para el país. Amigas y amigos, tenemos un imperativo ético irrenunciable, tenemos que poner de pie a la Argentina, la Argentina no se resuelve con operaciones de prensa y operaciones en redes sociales, la Argentina se resuelve laburando detrás de un proyecto común”, dijo también.

Luego conversó con la prensa, que le consultó sobre el viaje del presidente Mauricio Macri a Salta de esta jornada. En momentos turbulentos para la política (y mientras el día del cierre de listas se acerca) surgieron versiones sobre una fórmula Macri-Urtubey, pero el gobernador lo negó rotundamente.

“El Presidente de la Nación viene a Salta y lo recibimos porque es lo que corresponde. Yo voy a competir con el Presidente y estoy compitiendo pero eso no significa que no lo reconozca”, dijo Urtubey, “el Presidente tiene actividades políticas e institucionales, a las institucionales obviamente lo voy a acompañar. Queremos competir con respeto y entendiendo que aunque pensemos distintos no somos enemigos”.

Con respecto a la figura de Sergio Massa, Urtubey manifestó que “Massa ratifica su posición de competir como candidato de Alternativa Federal”, dijo Urtubey al respecto, “están las puertas abiertas para todo aquel que quiera sumarse”. También negó rotundamente algún vínculo entre su espacio y Unidad Ciudadana: “Hemos construido Alternativa Federal para salir de la grieta, Alternativa Federal no es macrismo ni kirchnerismo. Soy el único candidato que no es porteño, que conoce a la Argentina profunda y no la que cuentan desde Buenos Aires, donde se busca silenciar la mirada del interior”.