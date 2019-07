Urtubey culpó a la grieta por la pobreza en Argentina

El pre candidato a vicepresidente por Consenso Federal y actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, viajó con su comitiva a Jujuy . En un fuerte contexto de polarización, mantuvo un discurso fuerte en materia económica y federal, dirigiéndose directamente a un segmento del electorado.

En la tierra del radical y aliado de Macri, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, la comitiva de Consenso Federal recorrió la provincia y se reunió con productores de la Cooperativa de Trabajo Textil del Norte Argentino en la ciudad de Palpalá. Alejandro Snopek y y Ana Soledad Alarcón, pre candidatos a diputados nacionales del espacio, acompañaron a Urtubey en cada destino.

La provincia de Jujuy, se mantiene como un enigma en estas elecciones, algunas encuestas posicionan mejor al Frente de Todos (Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kircher) y otras al oficialismo, al cual está alineado su gobernador.

El actual gobernador de Salta habló de la crisis que viven las economías regionales. “La cultura del trabajo y la competitividad de las economías regionales vienen siendo afectadas no sólo en los últimos 3 años, sino durante décadas y, particularmente, durante el anterior gobierno también. Si la Argentina no crece, invariablemente, la pobreza va a crecer. Esto es un dato de la realidad. Crece la economía, con lo cual mejora la calidad de vida o crece la pobreza”, aseguró Urtubey.

El compañero de fórmula de Roberto Lavagna, ex ministro de economía, se sumó al debate por la inflación que vienen haciendo desde los diferentes espacios. “La teoría neoliberal no camina. Planchar la economía a efectos de que, con una economía planchada baja la inflación, no funciona en Argentina ni en otros lugares, eso ya se demostró, ya se probó y no camina, por lo cual me parece que hay que probar por un camino diferente”.

En este sentido, también se preocupó por aumentar la imagen positiva del pre candidato a presidente de su espacio. “Lavagna, como ministro de economía, encontró a la Argentina con una inflación de un 10% mensual, y se fue con una inflación de menos del 1% mensual, con tasas de crecimiento superiores al 9%, con superávit de balanza comercial y con superávit fiscal”, afirmó Urtubey.

Fiel a su discurso, el salteño criticó los mecánismos de coparticipación federal de Macri y la “clásica mirada del puerto” del gobierno, ya que según Urtubey le otorgan más importancia que al resto del país. “Primero se eliminó el decreto 814 que establecía la compensación de aportes patronales en economías regionales con menor actividad económica. Luego se lo volvió a poner pero para pocas actividades resueltas en Buenos Aires, no en cada una de las provincias argentinas”, enfatizó.

Apuntando a los pequeños productores, agregó “Lo mismo hace (el gobierno) con las retenciones, decía que no era bueno que hubiese retenciones, pero las seguimos teniendo”.

Además, dijo que “Castigar al encadenamiento de valor, a la exportación del trabajo argentino, es un verdadero disparate en términos de la organización de un modelo productivo y social. Lamentablemente, se hace eso. Después se eximen algunas pequeñas actividades y no las más importantes”.

Buscando saltar la grieta, Urtubey manifestó que, “mientras en esta sociedad tácita, o casi explícitamente, entre kirchnerismo y macrismo, se siguen diputando el poder, en Argentina lo único que crece es la pobreza”. Y aseguró que desde Consenso Federal quieren terminar con la división social. “La polarización es la causante de los niveles de pobreza y hay que sacar a la Argentina de ese lugar, porque si la Argentina no crece, invariablemente la pobreza va a crecer”, explicó el pre candidato a vicepresidente.

Así mismo, sembró sus dudas sobre la tan esperada 2da vuelta entre macrismo y kirchnerismo, alentando la tercera opción que él representa. “Mi percepción, recorriendo la Argentina, es que no es así”, opinó.