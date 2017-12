UPCN en alerta por la discusión salarial

Upcn reaccionó con críticas al gobernador Alberto Weretilneck después de su anuncio que la negociación salarial del 2018 se cumplirá en “marzo” y se realizará con “todos los gremios” estatales.

En un largo comunicado, esa organización -que conduce Juan Carlos Scalesi- aseguró que “la palabra es un compromiso y que el gobernador se comprometió a través de sus palabras” que se reuniría con Upcn “en la primera quincena de enero”. Así, cuestionó su afirmación que “los salarios se discuten en marzo, haciendo caso omiso a su propia promesa y siguiendo a rajatabla los mandatos nacionales”.

Scalesi afirmó que ‘el gobierno nacional no puede ordenar a control remoto a las provincias”. El gremio recordó que ya presentaron su “análisis y la necesidad de un adelanto a cuenta de lo que se acuerde en marzo o abril. A los trabajadores -agregó- no nos sirve la mirada de analistas económicos que especulan con variables financieras. El 23,5% conseguido en el 2017 es inferior al aumento de la leche, las frutas, la carne, la verdura…”

En otra parte, Upcn reivindicó al Consejo de la Función Pública ya que es “un orgullo” para el gremio porque “se canalizaron muchas propuestas y se reconocieron muchos Derechos a través de ella y fue el resultado del diálogo, no de pintadas en la Casa de Gobierno ni de la quema de banderas, ni del ataque a policías, fue el resultado del diálogo”.

Concluye que un “gobernador que no valora esa institución y a quienes la crearon y sostuvieron, no valora tampoco el diálogo y la palabra”. Advirtió que no tenemos ni queremos paritarias, sino acuerdos dentro del Consejo de la Función Pública, porque si no es así, en marzo nos verá en protestas y no en una mesa de negociación”.

