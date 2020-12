Una selección de historias navideñas

La Navidad ha inspirado desde siempre a los escritores. Muchos de ellos, ya sea por propia iniciativa o por encargo, le han dedicado al menos un cuento, de Gabriel García Márquez a Luigi Pirandello, pasando por Bécquer, Pere Calders, Azorín, Emilia Pardo Bazán, Maupassant, Gogol, Valle-Inclán… Sigue una selección de diez obras literarias ambientadas en Navidad.

📖 Oh, blanca Navidad… / David Sedaris

El autor estadounidense ofrece, en el primer texto de este volumen temático, ‘Crónicas desde Santaland’, la crónica gonzo de su experiencia trabajando disfrazado de elfo en un centro comercial. En otro relato, ‘Con nuestros mejores deseos’, redactado como una felicitación navideña, una mujer habla de la hija ilegítima que tuvo su marido en Vietnam. En otro, una familia llega al extremo de donar órganos y partes de sus cuerpos a los necesitados…

📖 El cuento de navidad de Auggie Wren / Paul Auster

Incluido en el guion de la película ‘Smoke’ y también publicado de modo independiente, se narra una conversación entre el estanquero de Brooklyn que da título al relato y uno de sus clientes, un escritor llamado Paul a quien ‘The New York Times’ ha solicitado un cuento de Navidad. Wren le cuenta cómo, en las Navidades de 1972, sorprendió a un ladrón en su tienda y, en la huida, este perdió la cartera…

📖 Todo esto existe / Íñigo Redondo

En esta novela sobre la fascinación entre una chica y un hombre derrotados en la Ucrania de los años 80, hay notables escenas navideñas. Él es un director de escuela al que el abandono de su esposa ha sumido en el alcohol; ella es una alumna que arrastra una sórdida historia. Él decide ayudarla y la esconde en su casa. Hay apertura de regalos pero, leemos, “la Navidad es una época triste”.

📖 Cuento de navidad / Charles Dickens

El gran clásico del género, con miles de ediciones. Cuenta la historia del ávaro Ebenezer Scrooge y de cómo será transformado tras recibir la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas, las Navidades presentes y las Navidades futuras. Puede leerse como una crítica a la visión de la sociedad británica ante el grave problema de la pobreza infantil.

📖 Tres cuentos / Truman Capote

Recopilatorio que incluye ‘Un recuerdo navideño’, ‘Una Navidad’ y ‘El invitado del día de Acción de Gracias’. Muy autobiográficos, están protagonizados por él mismo de niño, Buddy y Miss Sook, una excéntrica pariente solterona a la que se sentía muy unido. En ‘Una Navidad’, Buddy viaja a Nueva Orleans para ver su padre, al que apenas conoce.

📖 Nochebuena / Nikolái Gógol

El diablo decide robar la luna cuando todo estaba listo para la Navidad en la idílica aldea ucraniana de Dikanka. En esta historia inspirada en el folklore y la tradición oral, con los jóvenes que van cantando por las casas, las estrellas iluminarán una historia de amor. Radiografía de las clases sociales en la Rusia zarista, y también una crítica a la superstición y la corrupción política y eclesiástica.

📖 El poema de Nadal / Josep M. de Sagarra

“Ai, aire d’aquesta nit!” empieza el extenso poema en el que el escritor barcelonés relata y reflexiona sobre la Navidad, con su toque personal, como hizo con otras tradiciones catalanas. Un clásico de estas fechas, que ha sido recitado, musicado y representado de todas las formas posibles. En versos heptasílabos, el propio Sagarra lo recitó en el Palau de la Música en 1931.

📖 Carol / Patricia Higsmith

Esta historia de amor entre dos mujeres está ambientada claramente en la época navideña. Carol conoce a la dependienta Therese porque entra a comprar un regalo, una muñeca para su hija. El clímax narrativo se produce en Fin de Año, con fuegos artificiales incluidos. El acercamiento entre ambas se va dando en un contexto de típica celebración de la Navidad de la sociedad de los años 50.

📖 Hermanas / Imma Monsó

Año tras año, Rita tiene un propósito: no organizar la cena de Navidad el año próximo. Pero este, sí, porque ya no ha sabido decir que no a su hermana, a su cuñado y a sus sobrinos. Cuando ha sido requerida, unas semanas antes, a ser la responsable de la reunión familiar, Rita ha formulado la firme decisión de no repetir. Todo ello sucede en la casa del Valle, el hogar familiar donde cada año convergen todos, aunque en esta ocasión los padres ya no están entre ellos.

📖 El misterio de la Navidad / Jostein Gaarder

El noruego, autor de ‘El mundo de Sofía’, narra cómo Joakim, en sus compras navideñas, adquiere un calendario de adviento con poderes mágicos. Pero, al abrir cada puertecita, caerá un papel contando una parte de la historia de una niña perdida. Es el inicio de una aventura que le llevará a recorrer Europa, conociendo cada vez a más gente, en un viaje en el tiempo hacia atrás que le conducirá hasta el portal de Belén.