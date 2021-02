Una encuesta reveló que la mayoría de los argentinos desconfía del plan de vacunación

El escándalo del “Vacunatorio VIP” le costó el puesto al ex ministro de Salud, Ginés González García, obligado a renunciar en la tarde del viernes luego de que se conociera que allegados al Gobierno se habían inmunizado en la sede donde funciona la cartera sanitaria, y le dio un duro golpe a la imagen que la sociedad tenía hasta el momento sobre el plan nacional de vacunación.

“Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse”, dijo al respecto Alberto Fernández, en una serie de mensajes que publicó este domingo en sus redes sociales. Y según una encuesta, la mayoría de los argentinos considera lo mismo: que no se puede dejar pasar. En esa dirección, más del 61% de los consultados afirmó que desconfía del plan de vacunación y el 71% cree que deberían renunciar todos los funcionarios implicados.

El estudio fue llevado a cabo este sábado y domingo por la consultora Management & Fit, que interrogó a 1.500 personas mayores de 16 años a nivel nacional. Además, la encuesta reveló la percepción de la gente sobre el nombramiento de Carla Vizzotti al frente del Ministerio y su rol dentro del escándalo.

En primer lugar, con respecto a la vacunación contra el coronavirus, el 33,1% cree “que no existe ningún plan y que están improvisando”; el 27,8%, “que no hay vacunas y están usando vacunas para personas cercanas al oficialismo”; el 27,1%, “que fue un hecho aislado y que existe un Plan Integral de Vacunación”; y finalmente, el 12% no tiene una opinión formada. Es decir que, sumando los primeros dos resultados, el 60,9% de los argentinos no descree de la existencia de un plan o de la llegada de las vacunas.

El segundo ítem de la encuesta fue “¿cuánta confianza tiene ahora de que el Gobierno Nacional pueda implementar un plan de vacunación justo y equitativo?” Y el resultado fue similar: el 40,3% contestó “nada de confianza”, el 20,9% “poca confianza”, el 12,1 “algo de confianza”, el 24,5% “mucha confianza” y el 2,2% NS/NC. Por ende, el 60,2 no confía en la campaña de inmunización que se está llevando a cabo.

Asimismo, la consultora indagó sobre la designación de Carla Vizzotti como reemplazante de Ginés González García y del rol de la ahora ex secretaria de Acceso a la Salud en el escándalo de las vacunas. De esta forma, el 31,6% de los encuestados avaló el nombramiento y el 55,8 se mostró en desacuerdo (12,6% NS/NC).

En la misma dirección, el 43,8% de los argentinos opinó que, teniendo en cuenta de que Vizzotti ya formaba parte de la cúpula del ministerio de Salud, sabía que se estaban vacunando funcionarios o personas cercanas al oficialismo. En contrapartida, el 40% considera que “no sabía” (16,2% NS/NC).