Un laboratorio privado y el INTA trabajan para producir la vacuna argentina

El gerente general de Laboratorios Bagó, Edgardo Vázquez, dijo que hace siete meses, se encuentran trabajando junto al INTA en el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 que no requeriría refrigeración a un volumen y costo competitivo, “para que en el futuro la Argentina cuente con su propia vacuna”.

Vázquez explicó que “estamos apoyando a una serie de investigadores en la Argentina para desarrollar una vacuna acá. No vamos a ser los primeros porque nos falta músculo financiero. Desarrollar una vacuna o un medicamento demanda un estudio clínico que es multimillonario en dólares, fuera de nuestra escala pero tenemos en el país investigadores de ciencia básica muy buenos”.

El empresario agregó: “Los apoyamos a través de un acuerdo que hicimos con el INTA sobre una tecnología que tienen patentada con la que se puede producir vacunas que no requerirían refrigeración a un volumen y costo competitivo. Estamos trabajando en esto hace siete meses pero no queremos generar la expectativa. Sí estamos apoyando el desarrollo para que en el futuro la Argentina cuente con su propia vacuna”.

Vázquez agregó además las dificultades que les genera conseguir dólares para financiarse, “tuvimos limitaciones para los pagos a proveedores del exterior. Yo no importo de una casa matriz propia sino de terceras partes. Tenemos cupos. No pudimos pagar más que el valor nacionalizado en el último año pero nosotros somos una empresa esencial con dificultades de abastecimiento entonces tuvimos que incrementar los niveles de stock por miedo a que los aviones no lleguen. Nosotros somos elaboradores de productos, no importamos una Maserati lista para vender”.

Y agregó: “Por ejemplo hicimos una inversión de u$s 10 millones en una planta, con un crédito de los accionistas. Ahora no podemos devolverlo porque no hay dólares para pagar intercompañía. Entonces las reglas de juego con las que hacemos las inversiones cambian cada dos años”.

Para finalizar el gerente general de Bagó resumió la situación del empresariado argentino: “En la Argentina el empresario tiene que dedicarle la mitad del tiempo a entender el entorno macroeconómico, un 30% al sectorial y solo nos queda un 20% para lo que sabemos hacer. El resultado del negocio finalmente no depende de lo que sabemos hacer bien sino de cómo está la macroeconomía y cómo se mueve el sector”. Aún con esas complejidades, invertirá u$s 17 millones hasta 2022 y asegura que por tratarse de una empresa de dueños argentinos, tienen una exposición tan alta como la responsabilidad y compromiso en el país”.