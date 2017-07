Un funcionario del municipio de Regina deberá devolver $70.000

Un nuevo frente de tormenta se abrió para el intendente Daniel Fioretti (JSRN), cuando un funcionario de su gabinete reconoció públicamente que en el último año y medio percibió alrededor de 70 mil pesos de más en su salario por adicional mal liquidado y anunció su intención de devolver el dinero a las arcas municipales.

Todo se desencadenó a partir de una queja que presentó un agente municipal contra Eduardo Gerding, director de Recursos Humanos del municipio de Villa Regina, quien lo denunció por “usurpación de título”, lo que a su vez desencadenó que el jueves el Concejo Deliberante aprobara por unanimidad un pedido de informes hacia el ejecutivo “respecto al título universitario del director de Recursos Humanos y recategorización de agentes municipales”.

Públicamente Gerding reconoció que percibió un adicional por título mayor al que correspondía en función del título que presentó en el municipio, al tiempo que desconocía la situación hasta solicitar un detalle al área encargada de las liquidaciones de sueldos en la comuna.

Gerding quien actualmente se encuentra de licencia médica en declaraciones a FM Del Sol, indicó que al conocer la situación requirió información al área de liquidaciones, pidió la corrección y cuando se reincorpore a sus funciones acordará un plan de pago para devolver a las arcas municipales los fondos que cobró de más. “Yo nunca dije que era licenciado en Recursos Humanos, terminé la carrera de licenciatura en Marketing, pero nunca retiré mi título, ni tengo pensado viajar a Buenos Aires para hacer la gestión” señaló Gerding, quien aclaró que sí presentó al municipio su título como “técnico en Marketing” para conformar su legajo personal.

Detalló que por un error en el área de liquidaciones, el adicional por título se le liquidó con un porcentaje del 25% correspondiente a título universitario, cuando debería haberse liquidado un 10 por ciento por el nivel técnico. “De acuerdo al cálculo que hice son unos 70 mil pesos los que se liquidaron de más, ya pedí la modificación para que se liquide como corresponde” agregó. El director de Recursos Humanos comentó por otra parte que “no tengo en mi poder 70 mil pesos para devolver, por lo que cuando me reincorpore a mis funciones en las próximas semanas acordaré un plan de pago para la devolución del monto”.

Por otra parte Gerding sostuvo que nunca había verificado cómo se liquidaban sus haberes “son bastante desordenado en ese aspecto, no controlaba los recibos y así como los retiraba, los guardaba en un cajón”.

“Para la función no hace falta tener un título y por otra parte yo no pedí en ningún momento que me liquiden algo que no debían. Ignoraba esto y esto mismo le expliqué al intendente Daniel Fioretti cuando me pidió las explicaciones del caso” dijo finalmente el director de Recursos Humanos del municipio reginense.

