Stopiello ratificó la comunicación permanente con las diferentes organizaciones sindicales

El secretario de Estado de Trabajo de Río Negro, Jorge Stopiello ratificó la existencia de un vínculo de comunicación permanente con las diferentes organizaciones sindicales de la Provincia, al tiempo que negó acciones en desmedro de cualquier sector de trabajadores.

El funcionario desestimó las declaraciones formuladas desde la UOCRA de Viedma en ese sentido y anticipó que se pondrá en contacto con el líder de ese gremio a nivel nacional, Gerardo Martínez.

Stopiello dijo que según los registros de la cartera que conduce “llevamos realizadas alrededor de 500 fiscalizaciones, tanto laborales como de seguridad e higiene y puntualmente en los ejidos de Viedma, San Antonio y Río Colorado estamos superando las 80 fiscalizaciones”, por lo que consideró la última declaración de la dirigencia de la UOCRA de Viedma como “un tanto destemplada” teniendo en cuenta que hay presencia cada vez que la situación lo requiere”.

Stopiello indicó que lo máximo que se demora un requerimiento de inspección es de 48 horas y la razón es porque el grueso de los inspectores del organismo está ocupado principalmente a la temporada turística y de cosecha, pero nunca se han dejado de responder a los pedidos que nos han hecho desde la UOCRA”.

“También he visto que hablaron sobre una diferenciación entre obras públicas y privadas. Es válido aclarar que al momento de hacer una inspección no nos fijamos si es una obra privada o estatal”, remarcó Stopiello, quien agregó que “probablemente hay una cuestión que la UOCRA todavía no logra entender y es que nos cuesta ingresar a las obras privadas porque incluso tenemos dictámenes de Fiscalía que nos permiten ingresar.

El titular de la cartera de Trabajo de Río Negro insistió en la necesidad de aclarar la situación con el gremio de la construcción “por eso ya he solicitado una comunicación con el secretario general de la UOCRA (a nivel nacional), Gerardo Martínez porque me parece que este organismo está respondiendo no solo a la UOCRA sino a una multiplicidad de fiscalizaciones que nos están pidiendo los gremios por diferentes motivos”.